Las escenas más tristes de Breaking Bad, según los fans

La historia de Walter White (Bryan Cranston), el profesor de química de la escuela secundaria que se convierte en el capo de la metanfetamina más temido en Nuevo México después de un diagnóstico de cáncer terminal, fue conocido por su drama tenso, acción brutal y humor negro.

Sin embargo, Breaking Bad también fue una serie que no temía arrancar sin piedad los corazones de los espectadores, lo que hacía con bastante frecuencia.Por lo tanto, no es de extrañar que alguien en su órbita, incluso tangencialmente, se arriesgara a un mundo de dolor, y la mayoría de las veces, ese dolor fue visitado por su ex alumno y socio de metanfetamina, Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Algunos años después de que concluyó el programa, un intrépido Redditor subió a la plataforma para hacerles a los fanáticos de Breaking Bad una pregunta difícil: ¿Cuál es la escena más triste de toda la serie? Hay bastantes candidatos potenciales, sin duda. Pero algunos en particular emergieron como los momentos que dejaron a los espectadores con el corazón en el suelo y, como era de esperar, cada uno de ellos involucra a Jesse.

El padre de Jane llega para llevarla a rehabilitación

Después de que el uso de drogas de Jesse casi descarrila una "reunión de negocios" entre Walter y Gus Fring (Giancarlo Esposito), Walter y Jesse tienen una gran pelea. Poco después, en un bar, Walter tiene una conversación casual sobre la importancia de no renunciar a la familia con Donald, de quien no sabe que sea el padre de Jane. Al regresar al lugar de Jesse, para reconciliarse, Walter observa una sobredosis de Jane asfixiándose en su vómito. En gran parte con la esperanza de recuperar el control sobre Jesse, Walter le permite morir.

La reacción de Jesse al descubrir a Jane muerta a la mañana siguiente es insoportable, pero la reacción de Donald cuando llega para llevar a su hija a rehabilitación es desgarradora. De Lancie, un actor veterano quizás mejor conocido como Q en Star Trek: The Next Generation, había hecho un excelente trabajo al dibujar a Donald como un padre cariñoso, lleno de miedo por Jane, por lo que la mirada en sus ojos cuando se da cuenta de que su El peor miedo que ha sucedido fue suficiente para romper incluso los corazones más duros.

La confesión de Walter a Jesse

Durante casi la totalidad del resto de la serie, Jesse desconocía el papel que había jugado Walter en la muerte de Jane. Todo eso cambió en el penúltimo episodio desgarrador de Breaking Bad, "Ozymandias", que es ampliamente considerado como uno de los mejores episodios de la serie.

En uno de los momentos más impactantes del programa, Jack asesina a Hank frente a Walter. Furioso con su excompañero, Walt señala el escondite de Jesse, quienes se preparan para llevarlo para interrogarlo y (presumiblemente) matarlo. Sin embargo, antes de que lo hagan, Walter pronuncia las palabras que rompen a Jesse de una vez por todas: "Vi morir a Jane", dice. "Yo estaba allí. La vi sufrir una sobredosis y morir ahogada. Podría haberla salvado. Pero no lo hice". Toda la pelea se drena visiblemente del joven, a quien hemos visto infligido con traumas interminables durante la duración de la serie.

Lamentablemente, le esperaba una tristeza mayor.

El destino de Andrea Cantillo

Resulta que la pandilla de Jack tiene planes para Jesse, además de la muerte rápida y misericordiosa que Walter había querido para él. En el penúltimo episodio de la serie, "Granite State", la pandilla decide mantenerlo con vida para cocinar más metanfetamina de alta calidad, encadenando lo dentro de un pozo literal en el suelo. Jesse, sin embargo, tiene una vaga esperanza de libertad: un sujetapapeles que ha logrado arrebatar. En el momento en que siente que tiene su mejor oportunidad de escapar, abre el candado de sus cadenas, escapa del pozo y corre, una acción de la que pronto se arrepentirá para siempre.

Los hombres de Jack lo atrapan y, para asegurarse de que no intente volver a correr, Todd lo lleva a la casa de Andrea y Brock. Todd llama a la puerta de Andrea, y Andrea, que nunca antes había visto al hombre, responde a su perdición. Mientras Jesse atado y amordazado observa desde el coche, Todd le dispara a Andrea en la cabeza, matándola instantáneamente. Al regresar al auto, le dice a Jesse que el mismo destino le espera a Brock, en caso de que Jesse intente correr nuevamente.