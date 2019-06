Las efemérides del rock del 6 de junio

El nacimiento de uno de los más talentosos bajistas del mundo; la llegada del que sin duda es el mejor guitarrista de la actualidad; el surgimiento de un personaje clave en el thrash metal; los inicios del inolvidable “Cuarteto de Liverpool”, la entrada a este plano de una diva del rock; un jam inolvidable con dos leyendas y el deceso de una figura mediática conforman nuestras efemérides de este día.

El gran Tony Levin.

1946.- Nace el destacado bajista estadounidense Tony Levin, quien trabaja con artistas como King Crimson, Liquid Tension Experiment, Peter Gabriel, Laurie Anderson, Robert Fripp, en el renacimiento de Pink Floyd. Una de sus producciones más conocidas es "From the caves of the iron mountain", álbum conceptual bajo los nombres Gorn, Levin, Marotta.

1960.- Nace el músico estadunidense Steve Vai, uno de los guitarristas más importantes de los 80. Pone su instrumento musical al servicio de artistas como Frank Zappa y David Lee Roth. En 1984 inicia una carrera en solitario con los discos "Flex able", "Passion and warfare" y "Alien love secrets".

Tom Araya, bajista y cantante de Slayer.

1961.- Nace en Valparaíso, Chile, Tom Araya, vocalista y bajista de la banda de thrash metal Slayer. También graba con otros grupos, incluido "Iron Gland", del álbum "Dirty", del grupo Alice in Chains y "Terrorist", del álbum "Primitive", de Soulfly.

1962.- Se presenta el cuarteto de Liverpool The Beatles en la casa disquera EMI para una nueva audición, con el productor George Martin, luego de una fallida sesión para un contrato discográfico con Decca Records. Al mes siguiente la banda firma un convenio.

Cristina Scabbia, sensualidad y talento.

1972.- Nace la cantante italiana Cristina Scabbia. Es una de los dos vocalistas de la banda de gothic metal Lacuna Coil. Además es columnista de la popular revista musical "Revolver". Colabora con artistas como Arjen Lucassen, la banda Alter Bridge y el trío Apocalyptica.

1971.- Aparecen por primera vez en un escenario desde 1969 el ex Beatle John Lennon y la artista Yoko Ono, para unirse a Frank Zappa en un "jam" en el Fillmore East. Esta reunión queda registrada posteriormente en el álbum de Zappa, "Playgrounds psycothics".

2006.- Muere el tecladista Billy Preston llamado "El Quinto Beatle". Su trabajo con esta agrupación se da en 1969, cuando su amigo George Harrison lo recluta para trabajar en "Let it be", uno de sus grandes éxitos. Durante años trabaja en proyectos del cuarteto de Liverpool, aunque también colabora con The Rolling Stones, Little Richard y Ray Charles. Nace Houston, Texas, 2 de septiembre de 1946.

