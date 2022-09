¿Las disculpas de Gustavo Adolfo Infante fueron sinceras? Esto sabemos

El periodista de espectáculos protagonizó una acalorada discusión con sus compañeras de Sale El Sol.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el periodista Gustavo Adolfo Infante protagonizó una acalorada discusión con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en el segmento ‘Pájaros en el alambre’ de ‘Sale El Sol’, misma que casi le cuesta su despido en Imagen Televisión y por la cual tuvo que disculparse.

Todo comenzó cuando el periodista aseguró que su trabajo estaba siendo demeritado y acusó a Joanna Vega-Biestro de no traer exclusivas al programa como él. La discusión subió de tono y sus compañeras no dudaron en defenderse, además de señalarle que estaban al aire y que no era el momento para pelear.

Sin embargo, el detalle que indignó al público televidente fue que Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar al programa si no despedían a su compañera. Ante tal escándalo que desató rumores de un posible despido, el periodista no tuvo más remedio que disculparse con ellas y con la audiencia de la cadena Imagen Televisión.

Tras disculparse en ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante reapareció en ‘Sale El Sol’ y antes de continuar con la emisión del segmento ‘Pájaros en el alambre’ volvió a disculparse con la audiencia y con sus compañeras. No obstante, este momento fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno, quien asegura que sus disculpas no fueron sinceras.

“El siente que no hizo absolutamente nada malo… Con su lenguaje corporal vemos a un Gustavo Adolfo Infante triste porque si le dolió lo que pasó y no es que esté avergonzado, sino que es obligado a disculparse”, dijo Maryfer Centeno en el análisis compartido en YouTube.

¿Cuál es la edad de Gustavo Adolfo Infante?

Pese a su destacada labor en el periodismo, el titular de 'De Primera Mano' es considerado un personaje polémico de la farándula mexicana.

Gustavo Adolfo Infante nació el 14 de abril de 1965, por lo que ahora tiene 57 años. Tal vez no lo sepas, pero el periodista inició su carrera artística en 1985 y desde entonces ha colaborado con importantes cadenas televisivas como Cadena Tres, TV Azteca, Televisa, Univisión, Telemundo e Imagen Televisión.

