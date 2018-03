Las celebridades muertas mejor pagadas

Por quinta ocasión consecutiva, Micheal Jackson encabeza esta lista, reportando ingresos de 75 mmd

Michael Jackson – 75 mdd Arnold Palmer – 40 mdd Charles Schulz – 38 mdd Elvis Presley – 35 mdd Bob Marley – 23 mdd Tom Petty – 20 mdd Prince – 18 mdd Seuss – 16 mdd John Lennon – 12 mdd Albert Einstein – 10 mdd David Bowie – 9.5 mdd Elizabeth Taylor – 8 mdd Bettie Page – 7.5 mdd

El pasado fin de semana, el público estadounidense pudo ver por televisión el especial de CBS Michael Jackson’s Halloween, una aventura mágica de una hora en la que el Rey del Pop cobra vida en formas animadas que incluyen una calabaza danzante, un guardia de seguridad arácnido y un científico felino, todo con la obra de Jackson como fondo musical. “Las canciones de Michael son muy importantes para las personas”, dice Mark Dippé, el director del programa. “Simplemente queríamos contar una historia basada en el mundo que Michael había creado con su música, su baile y sus interpretaciones.” Ese nivel de interés continuo es precisamente la razón por la cual Jackson encabeza nuestra espeluznante lista de Halloween de las 13 celebridades muertas mejor pagadas por quinto año consecutivo, con ganancias de 75 millones de dólares (mdd). Su imperio postmortem va fuerte, impulsado por el especial de Halloween y un nuevo álbum, Scream, que se une a una larga lista de productos muy rentables, incluyendo un espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas y una participación en el catálogo de publicaciones musicales de EMI. La leyenda del golf Arnold Palmer reclama el lugar número 2 en la lista, con 40 mdd. Apenas un año después de su muerte, más de 400 tiendas aún venden prendas de la marca Palmer en Asia, y AriZona Beverages produce 400 millones de latas de su línea Arnold Palmer anualmente. El creador de Peanuts, Charles Schulz, ocupa el tercer lugar con ingresos de 38 millones: MetLife recientemente retiró a Snoopy y Charlie Brown de sus campañas publicitarias, pero el contrato del dibujante no expira sino hasta 2019. Elvis Presley termina en cuarto lugar con 35 mdd, 8 más que los 27 del año pasado gracias al nuevo complejo de entretenimiento Elvis Presley’s Memphis, que costó 45 millones, y al recientemente inaugurado hotel The Guesthouse at Graceland. Bob Marley completa el top 5 con 23 millones, impulsados ​​por los productos de audio House of Marley, enfocados en la sostenibilidad, y la Marley Beverage Co. “Cuando decidimos comenzar ese movimiento, fue para agregar relevancia a lo que somos como familia”, dice el hijo de Marley, Rohan. “Comenzamos eso para realmente afinar nuestro legado y proteger lo que nuestro padre nos ha dado.” Nuestra lista mide los ingresos antes de impuestos del 15 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017 antes de deducir el pago a agentes, managers y abogados. Las fuentes incluyen a Nielsen SoundScan, IMDB, Pollstar Pro y entrevistas con expertos en bienes de celebridades. Algunos nombres en la lista murieron justo antes del final de nuestro periodo de puntuación, como Tom Petty, quien falleció el 3 de octubre. Su inclusión en la lista (Número 6, con 20 millones) refleja las ganancias del año pasado en su gira, donde su banda recaudaba más de 1 mdd por noche. Sus compañeros y músicos Prince (7, con 18 millones) y David Bowie (11, 9.5 millones) también recibieron un impulso del aumento en el consumo de música tras su paso al más allá, relativamente reciente. Hay más formas que nunca de ganar dinero más allá de la tumba, como lo atestiguan los miembros de nuestra lista. Elizabeth Taylor (12, 8 millones), quien vive a través de las fragancias más vendidas como White Diamonds, mientras que Albert Einstein (10, 10 mdd) presta su nombre e imagen a productos que van desde carteles de dormitorios hasta tabletas diseñadas por la compañía tecnológica israelí Fourier Systems. Frank Zappa no logró entrar en la lista, pero tal vez lo haga pronto. Su hijo Ahmet anunció recientemente planes para traer de nuevo a la estrella de rock en forma de una ilusión similar a un holograma. El fantasma de Zappa saldrá de gira, probablemente en 2018, en sociedad con la firma Eyellusion. El objetivo es hacer que “el extraño mundo de Frank cobre vida”, dice el joven Zappa. “Yo me levanto todos los días emocionado.” Para ser justos, Frank Zappa no será la primera celebridad en actuar de esa manera. Tupac Shakur comenzó la tendencia en Coachella en 2012, y Jackson actualmente aparece con un estilo similar en la gran final de su show en Las Vegas. En cuanto al Rey del Pop, sus ganancias de 2017 palidecen en comparación con los 825 millones de dólares del año pasado, el total anual más alto para cualquier artista vivo o muerto, principalmente por la venta de la mitad de su catálogo por parte de Sony. Pero su cuenta de 75 millones este año todavía lo coloca a la par del decimoséptimo animador viviente mejor pagado, Bruce Springsteen.