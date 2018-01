Las canciones inéditas de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Dolores O'Riordan ha dejado un impresionante legado musical y desde luego música nueva.

El 27 de mayo saldrá a la venta el nuevo material discográfico llamado 'Sience Agres' que es producto que dejó grabado junto al que era su nueva banda llamada D.A.R.K., las preventas están ya disponibles y comienzan a agotarse después de ser dada la noticia del fallecimiento de Dolores O'Riordan.

Sin embargo el material completo se encuentra en las principales plataformas de streaming como Spotify, el último trabajo profesional de Dolores O'Riordan, incluye los siguientes temas:

'Curvy'

'Chynamite'

'Gunfigth'

'Steal You Away'

'High Fashion'

'Watch Out'

'Miles Away'

'The Moon'

'Underwhater'

'Loosen the noose'

Todas estas canciones inéditas contienen la voz de Dolores O'Riordan y nos muestran un sonido más oscuro pero con su impecable interpretación, además de mucho contenido social y personal como siempre la han caracterizado sus letras.

Este 2018 se llevó a una de las mejores intérpretes de la música pero al mismo tiempo nos dejó diez temas totalmente nuevos para poder recordarla para siempre.