Las canciones de Rammstein que te debes saber antes de asistir a su concierto

Después de cuatro años de no visitar la Ciudad de México, Rammstein causó una gran emoción entre sus seguidores tras anunciar su regreso a esta ciudad para el mes de septiembre de este años en el Foro Sol. Por lo que no podíamos evitar recomendarte sus mejores éxitos musicales antes de asistir a este gran concierto.

Recordemos que esta banda alemana se caracteriza por ser del género musical “metal industrial”, cuyo inicio tiene más de 26 años de antigüedad, por los que Rammstein pertenece a una de las bandas con más historia y grandes éxitos dentro de la industria musical.

A pesar de que la mayoría de sus canciones se encuentran en el idioma alemán, también pueden encontrarse algunos sencillos en inglés, francés e incluso español. Con más de 50 millones de copias vendidas por todo el mundo y siete trabajos discográficos, Rammstein se coloca como una de las figuras más importantes dentro de su género.

Pero ¿qué canciones definen a esta banda alemana? ¿Cómo estar preparados para su próximo concierto? Aquí te tenemos la respuesta

Was Isc Liebe

Este sencillo pertenece a uno de los últimos lanzamientos musicales de Rammstein, la cual se caracteriza por iniciar como una tranquila balada hasta lograr una profunda apertura a través de la voz de Till Lindemann.

Zeig Dich

Si en algo se caracterizó el último álbum discográfico de esta banda alemana, fue gracias al sencillo Zeig Dich, el cual incluye una importante participación del guitarrista y fundador del grupo Richard Z. Kruspe.

Puppe

Este gran sencillo que muestra el sello de Lindemann, incluye una profunda letra la cual habla acerca de una niña que escucha el asesinato de su hermana que se prostituía. Además Puppe logra explorar un nuevo estilo para el vocalista, un hecho que agradó enormemente a las fanáticos de Rammstein.

Asimismo la banda seguramente sorprenderá a sus seguidores con algunos de sus clásicos musicales como: Du Hast, Sonne, Links 2 3 4, Sehnsucht, Mein Teil y Ohne Dich. Lo que sin duda causaría un gran furor entre los asistentes.

Te puede interesar ¿Cuánto cuestan los boletos para Rammstein en México?

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana