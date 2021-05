“Las botas de charro” de Vicente Fernández, uno de sus grandes hits musicales

La primera vez que se escuchó el tema “Las botas del charro” de Vicente Fernandez fue en 1979, como parte de la banda sonora de la película “El Tahúr”, que fue protagonizada por el propio don Vicente junto a Jorge Rivero y Amparo Muñoz. Actualmente sigue siendo uno de los grandes hits del cantante.

Vicente, también conocido como “El Charro de Huentitán”, es uno de los más importantes exponentes de la música regional mexicana. A lo largo de su carrera ha estrenado más de 100 álbumes, ha interpretado más de 300 canciones y participado en más de 20 largometrajes.

Y es que el artista Vicente Fernández comenzó su carrera desde muy joven, en 1972 con el estreno de su disco debut "¡Arriba Huentitán!". En aquella época, los cantantes se convertían también en estrellas de la pantalla, así que es por eso que “Chente” también tuvo una faceta como actor.

“El Tahúr”, álbum de Vicente Fernández

"Las botas de charro" de Vicente Fernández es una de las melodías de su repertorio/Foto: Amazon

“El Tahúr” no sólo fue el nombre de una de las películas de Vicente donde actuó, sino que también así se llama su vigésimo quinto álbum de estudio. Este disco se lanzó durante el mismo año del filme y está incluido en la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music.

Bajo el sello discográfico de CBS, esta producción cuenta con 11 canciones entre las cuales no sólo destaca “Las botas de charro” de Vicente Fernández, sino también otras composiciones como “Mi último rezo”, “La ruleta” y “Cuando yo quería ser grande”.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, don Vicente es el patriarca de la reconocida dinastía Fernández, una de las familias más talentosas de la industria musical en México. Y lo que muchos fans reconocen del artista es su gran talento para interpretar, el cual heredó su hijo, Alejandro Fernández “El Potrillo”.

“Las botas de charro” de Vicente Fernández letra

Si eres un admirador de la canción “Las botas de charro” de Vicente Fernández o del propio intérprete ranchero, seguramente querrás cantar esta emotiva melodía durante algún evento importante o desde la comodidad de tu hogar.

Así que te dejamos la letra completa del tema que fue escrita por el afamado y talentoso José Alfredo Jiménez, pero que “Chente” le dio una popularidad internacional a la melancólica composición musical:

Cuánto tiempo busqué tu cariño

Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte

Yo me acuerdo que estaba chiquillo

Y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte.

Siempre juntos, creció mi cariño

Y un día me gritaste: "me gustan los hombres, me aburren los niños"

Y ahí te voy a quebrar mi destino

Y, en una cantina, cambié mis canicas por copas de vino.

Qué coraje me daba conmigo

No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo

Qué coraje me daba conmigo

Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro.

Fui dejando que el tiempo pasara

Luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda.

Y una noche que no te esperaba

Volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada.

No te pude decir que te fueras

Ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre.

Solo sé que te puse en mis brazos

Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos, al fin, ya era un hombre.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.