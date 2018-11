Las Spice Girls ya tienen al reemplazo de Victoria Beckham (FOTO)| EMILE WAMSTEKER/AP/REX/Shutterstock

Las Spice Girls son uno de los grupos pop más famosos en el mundo de la música, y después de años de ausencia enloquecieron a sus fans durante los últimos días con la impactante noticia de que regresarán a los escenarios y una gira por el Reino Unido ya ha sido confirmada, pero no fue motivo de celebración total, pues una de las icónicas integrantes no volverá a la agrupación.

Ya tienen su reemplazo.

Una de las noticias que conmocionó aún más que el regreso de las Spice Girls, fue la triste confirmación de que una de sus integrantes, la famosa Victoria Beckham, no formara parte de esta nueva gira.

La famosa cantante expresó su descontento ante la fatal decisión, pero no pareció afectar a las demás estrellas, pues aparentemente ya encontraron su reemplazo.

Se trata de Jess Glynne, una famosa cantante inglesa que incluso se posicionó en el #1 en el reino unido con su álbum debut “I Cry When I Laugh” y se ha posicionado como una de las cantantes más exitosas de ese país. Actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum “Always In Between”.

La gira de la famosa agrupación pop iniciara el 1 de Junio de 2019 en la ciudad de Manchester, pasando por varios puntos del Reino Unido para finalizar en Londres.

Si no la conoces te dejamos “All I Am” uno de los éxitos de Jess Glynne.