Las Perdidas rompen el silencio sobre su polémica pelea en Guadalajara

Las influencers rompieron el silencio acerca de su mediática pelea.

Wendy Guevara y Paola Suárez protagonizaron una fuerte pelea en un famoso antro de Guadalajara el día de ayer. El altercado quedó grabado en video y pronto se hizo viral, lo cual desató rumores de una posible disolución de Las Pérdidas, el grupo de influencers trans más famoso de las redes sociales en México.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, las dos influencers asistieron a un evento navideño en un antro. Todo ocurría con tranquilidad hasta que ambas comenzaron a pelear mientras que los demás hacían todo por intentar separarlas.

Luego de que el video de la pelea se hiciera viral y se convirtiera en noticia de la farándula nacional, los fans se cuestionaron los motivos por los que se habían peleado y más de uno llegó a pensar que su icónica amistad llegó a su fin tras este bochornoso altercado.

Las Perdidas explican el motivo de su pelea

Las influencers dieron a conocer que su amistad sigue intacta tras fuerte altercado en Guadalajara.

Al día siguiente, Wendy Guevara, quien meses atrás fue discriminada en un hotel de Los Cabos, contó que la pelea comenzó por un mal entendido, además de que ambas estaban bajo los influjos del alcohol. Sin embargo, ella dejó en claro que las dos ya hablaron y arreglaron sus diferencias.

Por otro lado, Paola Suárez aseguró que el incidente no paso a mayores: “No pasa nada, no paso a mayores, nada más nos jalamos de las greñas… A mi si me dio coraje, coraje conmigo misma porque tenemos una amistad de año, pero yo ya hable con ella, platicamos y todo esta bien”.

¿Quiénes son Las Perdidas?

Tras protagonizar un video viral en 2017, las influencers se han convertido en un ícono de las redes sociales en la actualidad.

Las Perdidas son un dúo de influencers trans conformado por Wendy Guevara y Paola Suárez, quienes se hicieron virales en 2017 gracias a un video donde revelaban estar pérdidas en un cerro. Años más tarde se les unió Kimberly Irene “La Más Preciosa” y hoy son muy queridas en las redes sociales.

