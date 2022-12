Las Perdidas protagonizan violenta pelea en un antro de Guadalajara

El video de la pelea ya es viral en todas las redes sociales.

Gran controversia se vive en redes sociales luego de que se diera a conocer un video viral que muestra a Wendy Guevara y Paola Suárez de Las Perdidas peleándose a golpes en un famoso club nocturno ubicado en Guadalajara, Jalisco al que asistieron para dar un show.

En el clip podemos observar a ambas influencers protagonizando una fuerte pelea mientras que la gente que se encontraba en el lugar intentaba separarlas a toda costa. Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto pero los fans están al pendiente de sus redes sociales para ser los primeros en enterarse.

Esta no es la primera vez que ellas se ven envueltas en una polémica, pues hace unos meses protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal con Alex Kaffie. Sin embargo, también es sabido que su amistad es bastante pesada pero es la primera vez que llegan a los golpes.

Cibernautas reaccionan a la pelea con memes

El altercado entre las influencers desató una ola de divertidos memes.

Yo después de ver el video de Paola y Wendy peleando: pic.twitter.com/phE6KVUxlK — ⛈️ (@ximenastyy) December 16, 2022

Pese a que aún no se sabe la razón por la cual se originó la pelea, más de un cibernauta reaccionó a los videos virales con divertidos memes pero también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la amistad entre el trío de influencer trans llegue a su fin.

“Despierto, entro a TikTok y veo que Wendy se peleó con Paola, no será un buen día”, “Quiero saber porque se pelearon pero me da miedo saber porque se pelearon” y “¡Ay no! Ellas eran mi ejemplo de amistad perfecta y ahora me entero que se agarraron a golpes en un antro, no se qué pensar” son algunos comentarios que se leen sobre Las Perdidas.

¿Quiénes son Las Perdidas?

Tras protagonizar un video viral en 2017, las influencers se han convertido en un ícono de las redes sociales en la actualidad.

Wendy Guevara y Paola Suárez se hicieron virales en redes sociales en 2017 gracias a un video donde revelaban estar pérdidas en un cerro de su natal León, Guanajuato. Años después se les sumó Kimberly Irene “La Más Preciosa” y hoy en día son consideradas una de las influencers más destacadas del mundo digital en México.

