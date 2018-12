Las "NoMo": Artistas que se niegan a ser mamás

Hasta hace solo unos años, 9 de cada 10 mujeres se convertían en madres. Pero las cosas están cambiando muy rápido y la tendencia de no tener hijos va en aumento en todos los países, principalmente, en los occidentales.

Se habla incluso de una generación, denominada: ‘NoMo’, abreviatura del inglés ‘Not Mothers' (No Madres), una nueva etiqueta que engloba a todas esas mujeres que no pueden, o no quieren tener hijos.

Actualmente se habla de las ‘No Madres’ como un movimiento, una nueva identidad femenina o incluso un nuevo estilo de vida, al cual, muchas mujeres que pertenecen a la farándula se están sumando.

FAMOSAS ‘NOMO’

1.- Jennifer Aniston

"No me gusta la presión que siento de que te has fallado a ti misma como mujer porque no has procreado. No creo que sea justo. Puede que un niño no haya salido de tu vagina, pero no quiere decir que no seas maternal con perros, amigos, los hijos de tus amigos".

2.- Oprah Winfrey

"Si tuviera hijos, me odiarían. Habrían terminado en el equivalente al 'Programa de Oprah' hablando de mí porque algo en mi vida habría tenido que sufrir y probablemente habrían sido ellos".

3.- Cameron Diaz

"Es mucho más trabajo tener hijos. Tener vidas a tu cargo de las que eres responsable, eso no va conmigo. Me gusta proteger a las personas, pero no he querido ser madre".

4.- Renée Zellweger

"La maternidad nunca ha sido una ambición. No lo creo así. Simplemente me tomo las cosas como vienen, cada día en su momento, y si pasan cosas pues muy bien".

5.- Audrey Tautou

"Sentí la presión por ser madre hace años, cuando pasé la barrera de los 30. Era una presión eminentemente social. Actualmente tengo muy asumido que mi personalidad es demasiado caótica como para llevar el tipo de vida que ser madre requiere".

6.- Kim Cattrall

"Trato de no escuchar los 'deberías' o 'podrías', y trato de ir más allá de las expectativas, la presión de grupo o tratar de complacer y simplemente escuchar. Cuando contestaba preguntas sobre tener hijos, me daba cuenta de que mucha de la presión que sentía venía de fuentes externas, y sabía que yo no estaba lista para dar el paso de la maternidad".

7.- Ellen DeGeneres

"Probablemente habríamos sido grandes madres. Pero es un ser humano, y a menos que pienses que tienes excelentes habilidades y la unidad y pasión para hacer eso, es mucha la cantidad de trabajo y la responsabilidad que implica. No quiero cagarla con ellos".

8.- Ashley Judd

"Pensé que sería muy egoísta centrar nuestros recursos en crear nuestros propios bebés cuando esos mismos recursos y energía se podrían usar para ayudar a otros niños que ya están aquí, y además transformar el mundo en un lugar donde ningún niño tenga que nacer en la pobreza y el abuso de nuevo. Mi opinión no ha cambiado. Es una gran parte de quién soy yo".

9.- Winona Ryder

"Empiezas a sentir presión cuando tienes treinta y algo y piensas: ¿Voy a tener hijos para no perderme algo que otras personas parecen realmente amar? ¿O es que realmente quiero hacer esto con todo mi corazón?. Después de todo no sentí que mi respuesta a esta última pregunta fuera SÍ".

10.- Alaska

“No he renunciado a tener hijos por mi carrera, lo he hecho porque creo que no quiero tener hijos. Hay gente que necesita tener esa experiencia en su vida pero yo no, lo he tenido clarísimo siempre".

