Las Kardashian ya SOSPECHABAN lo de Jordyn y Tristan.

Una de las mejores amigas de las hermanas del clan Kardashian-Jenner, Larsa Pippen, reveló que en el pasado Kourtney y ella ya sospechaban de una actitud extraña entre Tristan Thompson y Jordyn Wood, misma que aseguran pudo haber comenzado atrás tiempo.

La nueva información que surge tras que Larsa Pippen dijera que tiempo atrás ya se había dado cuenta de una actitud demasiado sospechosa entre Jordyn y Tristan. Resulta que hace unos días la ex mujer de Scottie Pippen, dijo en entrevista para el podcast de su amigo Janson Lee que en el momento que se enteró del posible coqueteo entre Woods y Thompson, no dudo por ningún que hubiera algo más entre ambos.

Fue la propia Larsa Pippen la primera persona que se comunicó con el clan Kardashian para informarle sobre la indiscreción: “Llamé a Kim, pero ella no me creyó. Me dijo: ‘no es posible’… Entonces llamé a Kourtney y ella me dijo: ‘sí, lo creo’”, según explicó, la mayor de las Kardashians no dudó en la versión ya que en el pasado se había percatado de la situación extraña entre Jordyn y Tristan.

Si bien Larsa Pippen y Kourtney Kardashian no tenían la certeza de que el desliz haya empezado antes, recordó que en su momento les pareció muy sospechosa la relación que tenían Jordy y Tristan.

Si bien en ese momento no le tomaron mucha importancia a los rumores, lo cierto en esa ocasión que ya se habían enterado de la indiscreción y que sería el precedente para confirmar lo ocurrido actualmente. Pero según el basquetbolista y la ex amiga de Kylie Jenner han asegurado que solamente fue en aquella noche que rompieron esa amistad.