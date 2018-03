Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Las Kardashian firman nuevo contrato millonario. Mientras la mayoría se 'mata' trabajando para poder tener una buena economía y por ende un buen nivel. Una de las familias mediáticas más populares gana millones de dólares apareciendo en cámaras.

Las Kardashian firman nuevo contrato millonario

Take San Fran...? Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 8:09 PDT Sin embargo será Kim Kardashian West, quien tenga más ingresos pues ella sigue siendo la figura más representativa del clan. Sin importante que su hermana menor, Kylie Jenner sea más popular en búsquedas de internet. "Estamos increíblemente orgullosos de nuestra alianza con ellos, continúan siendo una parte esencial de nuestra familia", afirmó el canal E! Con esto toodo parece indicar que la familia ya está en grabación de la temporada 15 y suponemos que ahí tocarán los temas de los supuestos embarazos de Khloé y Kylie. Lo que representaría un buen gancho para atraer a la audiencia que, en años pasado, dejó de ver el programa. Sin embargo será Kim Kardashian West, quien tenga más ingresos pues ella sigue siendo la figura más representativa del clan. Sin importante que su hermana menor, Kylie Jenner sea más popular en búsquedas de internet.Con esto toodo parece indicar que la familia ya está en grabación de la temporada 15 y suponemos que ahí tocarán los temas de los supuestos embarazos de Khloé y Kylie. Lo que representaría un buen gancho para atraer a la audiencia que, en años pasado, dejó de ver el programa. Te puede interesar

14 temporadas de Keeping up with the Kardashians no son suficientes. Pues ahora el canal de televisión E! quiere más de esta familia. Por eso acaban de darles 150 millones de dólares para que la familia Kardashiam grabe más temporadas de su serie, especiales y campañas. Fuentes cercanas a esta familia han dicho que serán las 3 Kardashian, Kourtney, Kim y Khloé, las que se queden con el 60 por ciento de la cantidad.