Las Kardashian exigen millones de dólares o cancelarán su reality show

Para la mediática Kris Jenner el lema parece ser: DOBLE O NADA, pues reclama que dupliquen el contrato del clan Kardashian para continuar en el popular reality show familiar 'Keeping Up With the Kardashians'.

Un famoso sitio de Internet informó que la matriarca de la familia está negociando un nuevo acuerdo con la cadena televisiva E! Entertainment para extender los contratos de su famosa familia por otras cinco temporadas.

Según fuentes citadas por el medio periodístico, sus hijas Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner, esperan que la empresa apruebe el acuerdo para continuar con el reality más popular de la televisión estadounidense.

Hace algunos días se había informado que Kris Jenner convenció a su familia y a los productores para que 'Keeping Up With the Kardashians' esté otra década en la televisión, es decir, 10 temporadas más, aunque la negociación económica es por cinco, por lo que se tendría que volver a renegociar.

La madre del clan, de 63 años, firmó hace dos años un contrato de $150 millones de dólares para todos sus hijos. Pero eso ahora cambió.

Según una fuente cercana a la familia, ahora está exigiendo $300 millones de dólares para extender sus contratos actuales.

KANYE WEST Y KIM KARDASHIAN

La misma fuente explicó que en el caso de Kim Kardashian y Kanye West, la pareja en este momento está viviendo muchos momentos de estrés, por lo que consideran que necesitan tomarse unas vacaciones.

En cuestión de la última temporada transmitida de 'Keeping Up With the Kardashians', Kim expresó:

"Las calificaciones finales fueron todo lo que ella esperaba y más".

Aseguran que para despertar el interés del público, el clan Kardashian promete que todas las chicas van a mejorar su juego para continuar atrayendo a la audiencia.

Respecto al integrante más famoso del clan: Kim Kardashian, se comenta que ella está en camino de convertirse en abogada y su marido Kanye West a partir de ahora estará más involucrado en el programa que nunca:

"Kim cree que definitivamente vale mucho más dinero porque está trayendo a muchos nuevos espectadores en este momento", agregó.

