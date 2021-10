Las Kardashian ayudaron a Paola Rojas a aceptar sus kilos de más

La hermosa conductora de Netas Divinas, Paola Rojas dio a conocer que durante la pandemia se vio al espejo y reconoció que había subido de peso y aunque al principio se angustió, después reconoció que modelos como las hermanas Kardashian han impuesto nueva moda en cuanto al físico y esto le ayudó a no sentirse mal.

“Descubrí que pues sí había ganado una talla pero mi cara se veía más sana, pues sí se rellenó un poquito todo, y además mira, van cambiando las modas, ya tengo más cachetito y también más caderita, y además gracias a las Kardashian o no sé gracias a qué pero las caderas están de vuelta”, aceptó.

Paola declaró esto durante el programa ‘Netas Divinas’ en donde estaban hablabando del sobrepeso, no solo físico sino también emocional pues las personas suelen cargar con problemas que incluso no son de ellos, Paola Rojas quiso compartir algo muy personal que le sucedió en la pandemia.

Paola subió de peso en la pandemia

“Con la pandemia empecé a ganar peso y de pronto ya descubrí que había una diferencia de 4 kilos de cuando inició la pandemia, a ese momento, entonces me entró este rollo de ¡vámonos de aquí! Quería perder esos kilos”, contó la éxitosa conductora quien recientemente despertó sospechas de nuevo romance.

El observar a celebridades como Kim Kardashian le ayudó a Rojas a no obsesionarse por haber subido algunos kilos, “yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés’ o sea, bienvenidos, acomódense bonito. La ropa que ya no me queda, ya no me queda y abracé mi nueva talla y punto”, contó.

La mujer finalizó diciendo que adelgazar debería estar enfocado a la salud de una manera integral, “diría que la apuesta debe ser a cuidarte pero desde una perspectiva integral, a cuidar tu cuerpo pero con la intención de que esté bien tu salud, toda, la emocional… porque ¿de qué me sirve tener una cintura así si soy una histérica insoportable?”

¿Quién es Paola Rojas?

Paola Rojas Hinojosa es una conductora y periodista mexicana. Es titular del noticiero matutino Al Aire, uno de los dos principales noticieros matutinos de la cadena Televisa. Tambien forma parte del programa Netas Divinas en donde comparte el espacio con talentosas mujeres como Natalia Tellez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Jacqueline Bracamontes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.