Las Kardashian anuncian nueva serie en Disney+

A poco meses del final de la primera serie de Las Kardashian llamada ‘Keeping up wiith the Kardashian’, la famosa y controversial familia anunció que estrenarán un exclusivo proyecto a través de Disney+ y Hulu que estará a cargo de la productora de Mickey Mouse, y se estrenará en muchos países.

Según se dijo a La Verdad Noticias que será un show diferente al primer reality , pues tendrá un nuevo formato que seguramente el público podrá disfrutarlo al máximo y señalaron que incluso podría gustar más.

Recordemos que la temporada final de Keeping Up With The Kardashian, se estrenó en marzo de 2021 y el último episodio del proyecto se grabó el 31 de enero, por lo que los fans agradecen este nuevo formato.

Las Kardashian tendrán nueva serie

Disney+ será sede de la nueva serie

Khloe, Kim, Kourtney, Caitlyn Kendall y Kylie, están listas para el regreso a las pantallas y presentaron ya el trailer oficial de la serie y se pueden observar pocos detalles, pues apenas aparecen ellas luciendo preciosos vestidos y espectaculares maquillajes.

Se ha revelado muy poco sobre la exclusiva serie de Disney+ y se dice que será un proyecto totalmente nuevo en el que se dejará ver a detalle la vida de la familia, misma que estuvo al aire por 14 años y tuvo 280 episodios y seis especiales; se transmitió en 120 países.

El éxito fue muy grande, tanto, que existen varios spin off, uno es de Kourtney y Kim en Miami, otro en Nueva York, “Khloe y lamar”.

Todas las socialités tuvieron buenos y malos momentos en la serie, como Kylie Jenner quien reveló su escena más vergonzosa dentro del proyecto.

¿Dónde ver las Kardashian temporada 17?

La serie ya terminó de grabarse

Las temporadas de la serie se pueden ver en streaming a través de Netflix y en Amazon Prime Video, Movistar Plus. Pese a que hace casi un año que se terminó de grabar la serie, los fans siguen pidiendo más capítulos.

En la primer serie se pudieron ver algunos escándalos y peleas de la Kardashian, mismas que desataron polémica y que pudieran seguir en la nueva serie.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!