Las Kardashian: La foto que NO quieren que veas, pues lucían muy diferentes

No podemos negar que las Kardashian son uno de los clanes más poderosos del mundo, sin embargo, antes de alcanzar la gran popularidad que tienen hoy en día, tan solo eran una familia acomodada más de Estados Unidos.

Recordemos que fue debido a la filtración por Internet del vídeo sexual de Kim y a su amistad con Paris Hilton, que el apellido Kardashian comenzó a resonar a nivel internacional, transformando por completo la vida de cada uno de los integrantes.

Kim Kardashian ganó fama gracias a su amistad con Paris Hilton

Fue así como quedó atrás la tranquila y religiosa vida que les inculcó su fallecido padre, el abogado Robert Kardashian, ya que sus hijos desplazaron la moralidad para llamar la atención, pues vieron que estar inmersos en 'el escándalo' incrementaba su fortuna.

Con el paso de los años, ha sido impresionante ver la transformación física que han tenido todos, pues desde la primer temporada de su serie 'Keeping Up With The Kardashians' en el 2007, a la fecha, lucen totalmente diferentes.

La foto prohibida de las Kardashian que NO quieren que veas

Así lucía la familia Kardashian antes de la fama

En la imagen aparece la matriarca Kriss Jenner y sus hijos Kourtney, Kim, Khloe y Robert, junto a su entonces esposo Bruce Jenner, quien, como es bien sabido, cambió de género y ahora es una mujer con el nombre de Caitlyn Jenner.

La transformación de Bruce a Caitlyn Jenner

Mucho ha cuestionado la prensa a las Kardashian sobre las múltiples cirugías plásticas que se han realizado para lucir a como actualmente las conocemos, sin embargo, ellas continúan negando el tema y no emiten comentarios al respecto.

Sus cambios físicos son innegables

Mira el antes y después de las Kardashian-Jenner