Las Kardashian-Jenner creían que Kourtney y Addison Rae tenían un romance

En uno de los más recientes episodios del reality Keeping Up With The Kardashians, la famosa familia demostró que ellos creían que Kourtney y su nueva mejor amiga, la tiktoker Addison Rae, en realidad estaban teniendo un romance.

En el capítulo de la última temporada del programa, los Kardashian-Jenner decidieron invitar a un almuerzo a la joven Addison de 20 años para hablar sobre su “relación” con Kourtney de 41 años.

La famosa familia comienza a incomodar a la estrella de Tik Tok con preguntas bastante íntimas sobre su vida, como su tipo de sangre y puntaje de crédito, incluso le preguntan cuál miembro de los Kar-Jenner es su preferido.

Sin embargo, el comentario que revela las intenciones de los integrantes del clan fue cuando Kim menciona que ella y el resto pensaban que la tiktoker Addison Rae y su hermana estaban “ligando”.

Además Scott Disick agrega: "Ese era el elefante en la habitación... Está bien si lo hacen". Así que la joven influencer decide terminar con los rumores y responde: "No, no lo hacemos... No, pero es muy extraño que esa sea la impresión".

Momentos después, Kourt aparece en la escena y enfrenta a Kim al saber que hicieron sentir incómoda a su nueva mejor amiga, ya que la famosa empresaria no ve nada de malo en tener una gran amistad con una chica que tiene menos de la mitad de su edad.

La amistad de Kourtney Kardashian y Addison Rae

La creadora de la marca Poosh y la joven bailarina de Tik Tok se conocieron a principios del 2020. Ya que el hijo mayor de la estrella de reality Kourtney Kardashian, Mason Disick de 11 años es un gran admirador de Addison y quería grabar algunos videos con la joven.

Kourtney y Addison han mostrado en redes sociales que se tienen un gran cariño, aunque no se trata de una relación amorosa/Foto: Us Weekly

Conforme pasaron los meses, los internautas se dieron cuenta de que Kourt y Rae cada vez se hacían más cercanas, incluso grabaron videos juntas, tanto para Tik Tok como para el canal de Youtube de Addison, donde compartieron sus rutinas de ejercicio.

De hecho la propia Kourtney reveló que esta fue la razón por la que empezaron a frecuentarse, ya que comenzaron a ejercitarse juntas, y disfrutaban mucho el tiempo que pasaban, así que eso fue fortaleciendo la amistad hasta ahora.

¿Crees que Kourtney Kardashian ve como una hermana menor a Addison Rae? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

