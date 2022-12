Las Estrellas Bailan en Hoy: Josh revela la terrible enfermedad de su hermana

Las Estrellas Bailan en Hoy se está acercando a su final, y la competencia, la controversia y las emociones continúan a flor piel, por lo que este miércoles los espectadores quedaron sorprendidos ante la revelación de uno de los participantes que hizo llorar a todos en el foro.

El encargado de esto fue Josh quien junto a su compañera de baile Romina Marcos presentaron uno de los momentos más emotivos del certamen.

aunque en semanas anteriores Romina protagonizó una pelea contra los jueces, hoy la hemos visto apoyar a su pareja de baile en este difícil momento.

Josh revela la terrible enfermedad de su hermana

Antes de su presentación, Josh sorprendió a todos en la pista cuando reveló que su hermana padece cáncer, motivo por el que decidió sumarse y mostrarle el cariño y la solidaridad ante el difícil momento de salud que está pasando y se rapó.

La hermana de Josh que estuvo presente en el foro, agradeció el gesto y a pesar de que en una primera instancia no quiso compartirle esto a su familia, al final quiso decirles.

"Hoy estoy aquí porque quiero pasarle fuerza a mi hermana… pero sobre todo, no estás sola, quiero aquí sientas que estás en familia, tienes quién te abrace, quién te acompañe, no tienes por qué pasar esto tú sola, sé que no querías que la familia se enterara, pero aquí estamos, no tienes por qué pasar este camino tú sola", mencionó”, dijo el participante.

Esta acción conmovió hasta a los jueces quienes le dedicaron unas palabras de aliento a la hermana de Josh, visiblemente afectado por la situación, el participante bailó transmitiendo una gran pasión por el baile y por el amor hacia su familiar que le valieron calificaciones buenas.

Incluso la hija de Niurka dio unas palabras emotivas que dejaron a más de uno conmovido, demostrando que la familia siempre es lo primero.

¿Dónde ver Las Estrellas Bailan en Hoy?

Las estrellas Bailan en Hoy se acerca a su final

Este reality se encuentra dentro del Programa Hoy que se transmite de lunes a viernes de 9 am a 12 pm, pero si por algún motivo te lo perdiste, recuerda que siempre puedes acudir al canal oficial del programa en Youtube, donde se publican los mejores momentos y las presentaciones de los concursantes

