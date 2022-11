Las Estrellas Bailan En Hoy: Toñita a terapia tras enfrentamiento con Ema Pulido

Las Estrellas Bailan en Hoy es el reality show dentro del programa matutino de Televisa con el que la televisora de Sán Ángel ha entretenido a chicos y grandes desde hace unas semanas.

Y es que este programa reúne a varios famosos quienes buscan impactar a los jueces con sus mejores coreografías y pasos de baile, sin embargo no a todos los famosos les está yendo bien.

Pues como te dijimos en La Verdad Noticias, Toñita tuvo un enfrentamiento con Emma Pulido y eso la llevó a abandonar los foros de Televisa llorando, por lo que ahora se ha filtrado información en donde se explica que la famosa habría buscado ayuda psicológica.

Toñita pide ir a terapia

Luego de la confrontación que se vivió el pasado 3 de noviembre entre Toñita y Ema Pulido, sobre el tema de las calificaciones misma en donde la famosa aseguró que pasaba por momentos difíciles pues su hija tuvo que ser hospitalizada por intentar quitarse la vida, este viernes la famosa y su pareja Tony Garza se presentaron ante los jueces.

Tras su participación en este viernes de eliminación, Toñita aseguró que quería ofrecer una disculpa al público pues no debió tener un arranque con el que tuvo el pasado jueves, ni revelar información que solo le competía a su hija y a ella, aunque también dijo que aunque estaba en sus planes ofrecer una disculpa a Ema Pulido, no lo iba a realizar pues consideraba que no eran críticas constructivas.

Tras esto los jueces calificaron a la pareja relativamente bien, pues Ema mencionó que Tony lo hizo bien, pero Toñita se había dejado llevar por su enojo en vez de representar sensualidad en su baile.

Sin embargo después de su segunda participación que fue peor calificada, Toñita tomó el micrófono para pedirle a la producción que le consiguiera a una especialista para poder tratar sus problemas personales.

¿Dónde ver el programa Hoy?

Programa Hoy

El programa Hoy puede ser visto de Lunes a Viernes por el Canal de las estrellas en punto de las 9:00 AM hasta la 12:00 PM, aunque también puede verse su repetición en los canales -2 horas de la televisión por cable y a través de internet en su canal de Youtube donde se suben los momentos más importantes del mismo.

