Las DOS canciones de Erick Alemán y Snoop Dogg ¡LA ROMPEN!

Hace unas semanas, Alemán adelantó que estaba grabando un video musical con el mismo Snoop Dogg, quien ha estado extendiendo su trabajo al colaborar con artistas mexicanos de distintos géneros. Primero fue la Banda MS y ahora fue el turno del rapero originario de Baja California Sur.

Erick Raúl Alemán Ramírez, nombre real del rapero, calificó la unión con Snoop como “una de las colaboraciones más importantes” de su carrera por lo que significa lanzar música al lado del ícono, ya que no solo fue un tema, sino que hicieron dos canciones en conjunto.

Playaz - Alemán Ft. Snoop Dogg

Primero, fue “Playaz”, con un video musical grabado en Los Ángeles, California, y Monterrey; pero después confirmó en sus redes sociales que sacará “Mi Tío Snoop” en las siguientes horas.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, no me queda más que agradecer a todos los involucrados, los que me brindaron un plato de comida y un techo cuando no tenía nada más que las ganas de salir adelante”, expresó el rapero mexicano en su cuenta de Instagram.

Alemán ha hablado acerca de la admiración que le tiene a Snoop Dogg, pues ha dicho que creció escuchando su música y la influencia de todo lo que representa. Con este logro pone en alto a la escena del rap y hip-hop de México.

Mi Tío Snoop - Alemán Ft. Snoop Dogg

“Playaz” fue una probadita de lo que compusieron juntos, pero “Mi Tío Snoop” es sin duda alguna un hitazo ya que ha alcanzado las más de 3.4 millones de reproducciones en apenas dos días. Además, la canción forma parte de su próximo disco, “Huracán”.

“No hay de otra más que hacerlo fino”, expresó Alemán

