Las Chiquirrucas dan la cara tras ser acusadas de acosa sexual a migrante

Las tres integrantes de Las Chiquirrucas reaparecieron en sus redes para disculparse y deslindarse del acto de abuso sexual contra una persona migrante en las que las han involucrado recientemente.

Hay que recordar que el pasado 8 de agosto, el grupo de influencers Las Chiquirrucas engañó y abusó sexualmente de una persona migrante, según las declaraciones de la victima.

Es por eso que recientemente las tres integrantes de Las Chiquirrucas reaparecieron en redes para dar su postura al respecto, pues de acuerdo con el comunicado de la Casa del Migrante, fueron los influencers Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera y Gabriel Roth -de Las Chiquirrucas- quienes participaron en el abuso.

¿Qué dijeron Las Chiquirrucas sobre el abuso?

Las Chiquirrucas hablan sobre el abuso sexual del que se les culpa

Las Chiquirrucas tardaron en dar una respuesta acerca del abuso sexual cometido contra una persona migrante y no fue tan bien recibido por muchos, ya que fueron duramente criticadas

Es por eso que Charlie de Aguinaga como Antonio Álvarez y Fer Rivera, se disculparon y deslindaron su responsabilidad de los actos, además, excusaron el abuso describiéndose ignorantes y asegurando que siguen aprendiendo.

Charlie de Aguinaga de Las Chiquirrucas, afirma que grupo no lo representa, dio su postura sobre Las Chiquirrucas a través de una transmisión en vivo en Instagram, explicó que él nunca participó en el abuso porqué está en contra de este tipo de acciones.

“Sé que estoy involucrado en esto por acciones del pasado. Esto no quiere decir que esté o estuviese de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer nada.”

Por su parte, Antonio Álvarez, también utilizó su cuenta de Instagram para deslindarse de Las Chiquirrucas y el delito de abuso contra la persona migrante:

“Pese a formar parte de Las Chiquirrucas, me deslindo y repruebo cualquier acto que discrimine y actúe en contra de la violación de cualquier ser humano.”

También Fer Rivera, quién sí participó en el video de Las Chiquirrucas que expuso el abuso sexual, reapareció en su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa, pero sus palabras fueron las más criticadas por esconderse bajo la ignorancia y las promesas de mejorar sus acciones.

“Ahora reconozco mi error y la gravedad de lo sucedido… Estoy dispuesto a mejorar en mi actuar diario. Prometo educarme sobre la situación de las personas migrantes en el país.”

El resto de los integrantes de Las Chiquirrucas -Juan Carlos Villalobos y Gabriel Roth- activaron la privacidad en sus cuentas en redes.

Las duras críticas sobre las disculpas

Mensajes de Las Chiquirrucas

Usuarios reaccionaron a las posturas de Las Chiquirrucas, pues de acuerdo con los comentarios, sus disculpas y excusas fueron “tibias” y prueba evidente de que necesitan un castigo para aprender la lección.

Cabe destacar que algunos sugirieron la pena de cárcel ante el delito de abuso sexual que, además, grabaron en vivo: “Te vas a ir a la cárcel”; “Qué fácil es lavarse las manos”; “Tu ignorancia no justifica tus acciones”; “Sus argumentos son totalmente inválidos”; entre otros comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!