Las 7 mejores películas de estreno en Hulu en mayo de 2022

Las 7 mejores nuevas películas en Hulu en mayo de 2022

Estas siete películas seleccionadas para la lista de mayo en Hulu, exploran la profundidad de las relaciones y los viajes de la mente y el alma. Abarcando géneros, estas películas cuestionan la certeza y la incertidumbre de nuestros vínculos con los demás y nuestro entorno, al mismo tiempo que ofrecen un desenlace hacia un futuro.

A Beautiful Mind (2001)

A Beautiful Mind (2001)

Disponible: 1 de mayo

Director: Ron Howard

Guión: Akiva Goldsman, Sylvia Nasar

Reparto: Jennifer Connelly, Ed Harris, Russell Crowe

Si bien esta película biográfica ofrece muchos desafíos y placeres cerebrales, la relación entre los dos personajes principales, John y Alicia Nash, fundamenta la historia de un intelectual que se vuelve loco. El amor no se entrega como un medicamento para varios tipos de locura, sino que se explora como un vínculo que intenta lograr la paz y la calma durante ese desmoronamiento.

A Raisin In The Sun

A Raisin In The Sun

Disponible : 1 de mayo

Director : Daniel Petrie

Escritora : Lorraine Hansberry

Reparto : Ruby Dee, Claudia McNeil, Sidney Poitier

A Raisin In The Sun , estrenada en 1961, se basó en la aclamada obra de Lorraine Hansberry y, en años posteriores, se volvería a representar muchas veces. La historia se enfoca en un evento singular, el recibo de un pago de seguro por parte de una familia negra, y a través de este evento, explora los matices de lo que significan el éxito y el fracaso para la familia.

The Breakfast Club

The Breakfast Club

Disponible : 1 de mayo

Director : John Hughes

Escritor : John Hughes

Reparto : Emilio Estévez, Molly Ringwald, Ally Sheedy

Considerada uno de los triunfos adolescentes de John Hughes de los años 80, la película sigue a un grupo de estudiantes de secundaria detenidos durante un fin de semana. El diálogo es nítido y divertido a medida que los individuos "aparentemente" dispares descubren que tienen más en común de lo que pensaban.

Once Upon a Time in America

Once Upon a Time in America

Disponible : 1 de mayo

Director : Sergio Leone

Guión : Harry Grey, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi

Reparto : Robert De Niro, Elizabeth McGovern, James Woods

La versión original de la película parte de una trilogía que se considera una epopeya de la narrativa de la inmigración. La película centraliza el surgimiento de gánsteres judíos en el mundo mafioso de la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. También es notable Ennio Morricone , un maestro del sonido cinematográfico del siglo XX.

Still, Alice

Still, Alice

Disponible : 1 de mayo

Director : Robert Glatzer, Wash Westmoreland

Guión : Richard Glatzer, Wash Westmoreland, Lisa Genova

Reparto : Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin

Still, Alice es poética y clínica. Una mujer interpretada por Julianne Moore, ganadora de Oscar a Mejor Actriz comienza un descenso hacia la enfermedad de Alzheimer. El contexto creativo y doloroso de ella como profesora de lingüística marca el ritmo de la película, preocupada por explorar la formulación y disolución del lenguaje y el amor.

Taken

Taken

Disponible : 1 de mayo

Director : Pierre Morel

Guión : Luc Besson, Robert Mark Kamen

Reparto : Maggie Grace, Famke Janssen, Liam Neeson

En Taken, la cinta obtiene su corazón de la devoción de un padre por su hija, mientras éste rastrea su secuestro en todo el mundo. Particularmente las últimas escenas de la película son significativas, pues parte del significado del amor familiar.

As Good as It Gets

As Good as It Gets

Disponible : 31 de mayo

Director : James L. Brooks

Guión : Mark Andrus, James L. Brooks

Reparto : Helen Hunt, Cuba Gooding Jr., Greg Kinnear

Se puede decir que "As Good as It Gets" es la película más agradable de James L. Brook. La lección central de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás no se da con cuchara ni a la fuerza. En cambio, la película ofrece personajes auténticos que se relacionan entre sí sin disculpas ni tonterías.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!