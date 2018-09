Las 7 cosas que no sabías sobre Yuya

Mariand Castrejon, mejor conocida como Yuya se ha convertido en un ícono de la moda y del maquillaje. A sus 25 años de edad ha logrado cosas que ni ella se hubiera imaginado. Pues jamás pensó que youtube podría llevar su vida al estrellato y su cuenta de banco a tal magnitud.

Si eres fan de la guapurita más famosa de México, aquí te dejamos cosas que tal vez no sabías sobre ella.

1.- Yuya es originaria de Cuernavaca, Morelos. Vivió un tiempo en Altitud (en el centro de la ciudad de la eterna primavera, mismo lugar en donde fue abatido el famoso narco Arturo Beltrán Leyva.

Yuya se ha convertido en un ícono de la moda

2.- Mariand tiene un video cantando, así es, la famosa guapurita deleitó a su público cantando 'dos millones de visitas' con mariachi en medio de la carretera libre México - Cuernavaca.

3.- Tuvo una relación con Werevertumorro pero en la actualidad tiene más de 3 años con Beto Pasillas, incluso se llegó a pensar que se habían casado, pero esto fue desmentido por la misma Yuya.

4.- El día 15 de septiembre del 2018 Yuya tendrá su primer estrella en el paseo de las estrellas de Las Vegas. Esto lo dio a conocer en su cuenta de instagram, además su hermano Fichis lo publicó en su cuenta de Twitter.

Así anunció Yuya que iría a Las Vergas por su estrella de la fama

5.- Según personas que fueron en el mismo colegio que la youtuber, ella no es muy sociable, y con esto no nos referimos a que sea 'payasa' sino a que no suele ser tan extrovertida.

6.- Yuya es la youtuber más famosa de México, mucho tiempo estuvo en competencia con Gabriel Montiel, ya que sus números crecían a la par, pero en la actualidad, Mariand se lo llevo de calle, pues ahora ella cuenta con 22 millones de suscriptores y werever 14 millones.

Mariand tiene más de 22 millones de suscriptores

7.- Muchos podrían pensar que Yuya es materialista por ser tan famosa y millonaria pero la verdad es que la youtuber de 25 años es muy humilde y lo más importante para ella es su familia. En su cuenta de instagram podemos observar como disfruta de la compañía de su familia, en especial de su abuelito, su mamá, su hermanó y su papá.

Y por si te quedaste con ganas de saber más de la famosa Mariand, te contamos un dato más:

8.- Uno de los lugares favoritos de Yuya son las Lagunas de Zempoala, en donde disfruta de bonitos paseos con su novio y sus mascotas. Este lugar queda a tan solo 45 minutos de la bella Cuernavaca.