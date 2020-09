Las 7 canciones favoritas de Taylor Swift ¡No puede dejar de escucharlas!

La música de Taylor Swift es extremadamente popular entre sus fans. Para muchos de sus admiradores, la música de la cantante de 30 años también es identificable. La inspiración detrás de las canciones de Taylor Swift se puede escuchar y sentir en cada uno de sus versos.

El gusto musical de Taylor Swift siempre ha sido considerado el mejor por sus fans. Y no solo se refieren a la música que ella compone, pues la cantante suele admirar a músicos muy talentosos. Estas 7 canciones de su lista de reproducción son una prueba del gusto musical de Taylor Swift.

Taylor Swift es una inspiración musical y mucha gente se pregunta cómo podría sonar su lista de reproducción

Mine -Bazzi

Del álbum de Bazzi con el mismo nombre, la canción Mine es uno de los temas favoritos de Taylor Swift. La canción obtuvo su popularidad debido a un meme que se volvió viral en redes sociales debido a una de las líneas de la canción 'Eres tan jodidamente precioso cuando sonríes'.

Rhythm of your heart – Marianas Trench

Otra canción que es la favorita de Taylor Swift es Marianas Trench's Rhythm of your heart. Esta canción es de una banda canadiense de pop-rock y se lanzó en diciembre. Este tema musical definitivamente te llevará de regreso a los 80.

Good Life - G Eazy y Kehlani

Good Life, de los cantantes G Eazy y Kehlani, es otra de las canciones para sentirse bien, el tema no podía faltar en la lista de reproducción favorita de Taylor Swift. La letra de la canción es suficiente para alegrarte el día y también cuenta con algunas superestrellas de Hollywood.

Always Be my Baby – Anderson East

Cantada por Anderson East, la canción Always Be My Baby es una versión mejorada de Mariah Carey. Esta es una de las canciones favoritas de todos los tiempos de Taylor Swift para escuchar. Esta hermosa canción fue interpretada en vivo por el cantante durante un evento.

Heaven - Julia Michaels

De la película Fifty Shades of Freed, la canción Heaven también es una de las favoritas de Taylor. El tema interpretado por Julia Michaels es una de las canciones más reproducidas de la lista de Swift. Las líneas 'Todos los chicos buenos van al cielo, pero los chicos malos te traen el cielo' se convirtieron en las más populares de la canción.

Heartbreak - Lady Antebellum

Esta popular canción pop es interpretada por Lady Antebellum. Heartbreak también es un tema para alegrar el estado de ánimo al instante. El video musical es un placer de ver y hace que uno recuerde su amor pasado.

Tequila- Dan y Shay

A la intérprete de 'The Lakes' también le encanta escuchar música country y uno de sus dúos favoritos es Dan Smyers y Shay Mooney. Le encanta su canción Tequila. El dúo logra hacer que la canción Tequila sea desgarradora y encantadora en esta oda a la valentía y el amor.