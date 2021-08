Las 5 mejores Películas de Terror de Zombies de todos los tiempos

Desde que los zombis aparecieron por primera vez en la pantalla grande, han pasado décadas dominando películas de terror y más en hordas barajadas.

Uno de los villanos del terror arquetípico, los muertos vivientes han perdurado en la cultura popular durante más de medio siglo, emergiendo y evolucionando en nuevas formas, devorando la conciencia colectiva.

Hay una sensación inherente de lo extraño en un zombi, alguien que no está vivo ni muerto, un antiguo amigo que se ha convertido en un enemigo sin sentido, todo impregnado del terror del canibalismo, y sin embargo, también es una pizarra en blanco, una metáfora madura para reflejar los miedos y enemigos de cualquier año en el que aparezcan.

Y es que los Zombies están considerados entre las mejores películas de terror de todos los tiempos, y te decimos cuáles son nuestras favoritas.

Películas de terror: Tren a Busan (2016)

Cuatro palabras: zombis en un tren. El director coreano Yeon Sang-ho toma ese tono de ascensor y lo eleva a una película de terror apasionante y llena de acción, utilizando un espacio interior estrecho (y momentos en entornos más abiertos) para escenificar secuencias tensas y sin aliento.

Los zombis de Train To Busan son fascinantes de ver: agresivos y animales, sus extremidades y espinas se retuercen a medida que se levantan para reclamar más víctimas. El resultado es una toma con estilo y palpitante, con una gran cantidad de personajes memorables, particularmente el descomunal héroe de Ma Dong-seok, Sang-hwa.

Shaun de los muertos (2004)

Shaun de los muertos es imperdible

Para su debut cinematográfico propiamente dicho, Edgar Wright se basó en Romero y Richard Curtis para el rom-zom-com definitivo. Simon Pegg es el Shaun titular, un holgazán que llega a los 30 y se ve obligado a crecer, comprometerse con su novia Liz (Kate Ashfield), arreglar las cosas con su padrastro y renunciar a su mejor amigo Ed (Nick Frost) cuando es un zombi.

Si bien esta no es precisamente una de Las 10 mejores películas de terror modernas El apocalipsis se desarrolla en Londres. No se detiene como una película de zombis, con montones de sangre, sobresaltos bien ejecutados y despedidas emocionales, pero también se entrega a su humor británico, ya que Shaun ataca a los no-muertos con un bate de cricket y trama un complot para esconderse. el pub local. Glorioso.

28 días después (2002)

La cinta técnicamente no es de Zombies

Los puristas te dirán que no es una película de zombies. Si técnicamente tienen razón, también están totalmente equivocados: la película de Danny Boyle sobre una infección de rabia mortal reinventó y redefinió lo que podría ser una película de zombies, tomando la idea de correr infectado de Return Of The Living Dead y, er, correr con eso.

Es un trabajo valiente y apasionante con una apertura icónica, ya que Jim, el londinense hospitalizado de Cillian Murphy, se despierta para encontrar la ciudad capital inquietantemente desierta, hasta que queda muy claro lo que le sucedió a todos.

Si la infección de rabia no fue lo suficientemente peligrosa, el guión de Alex Garland destaca cómo los humanos sobrevivientes son igualmente mortales. Te decimos ¿Dónde puedo ver películas de terror gratis?, para que puedas disfrutar de esta cinta.

Día de Muertos (1985)

Esta película es de las favoritas del público

La parte final de la histórica trilogía Dead original de Romero es un asunto más meditativo que las entregas anteriores, pero es una pieza poderosa, con una resonancia enojada que continúa reverberando.

Adentrándose aún más en el apocalipsis zombi, Day descubre que la población no infectada está disminuyendo, con los científicos y soldados supervivientes que se ríen como es debido, y los no-muertos comienzan a evolucionar.

Entra en Bub, un verdadero héroe zombi, reviviendo los ecos de su vida pasada y con una función cognitiva que sugiere que no todos los muertos vivientes son monstruos sin sentido.

Day, que se desarrolla en gran parte en los confines de una instalación subterránea, es un asunto de terror claustrofóbico y pesimista, que se debate con temas carnosos de esperanza, fe y la futilidad del combate, ya que las luchas internas humanas conducen a más carnicerías con trágicas consecuencias.

El amanecer de los muertos (1978)

Si bien, hace poco te hablamos de Las 10 mejores películas de terror con muñecos poseídos, esta cinta de Zombies no les pide nada, pues Si Night Of The Living Dead fue el nacimiento de la película de zombis contemporánea, Dawn Of The Dead fue su mayoría de edad: más grande, más audaz, más segura y, esta vez, en color.

El tono inquietante de su predecesor se cambia por una marea creciente de caos y pánico a medida que se extiende el apocalipsis que se desarrolla y un grupo de sobrevivientes se refugia en el centro comercial local.

Si inicialmente parece un lugar ideal para esperar la caída de la sociedad, repleto de suministros, prueba todo lo contrario: los zombis instintivamente atraídos al lugar donde fueron programados para dedicar su tiempo libre y su dinero cuando estaban vivos.

Es otra pieza de sátira potente, repleta de imágenes divertidas, aunque eso nunca se interpone en el camino de Romero que cuenta una historia convincente y de pesadilla, que explota con efectos viscerales de Tom Savini.

