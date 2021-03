Las 10 películas con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos

La sabiduría popular en Hollywood dice que si se quiere marcar un éxito de taquilla, no lo hacen de clasificación R. Al hacer una película con clasificación R, está restringiendo inmediatamente la audiencia de la película al evitar que las personas menores de 17 años vean la película sin un tutor paterno. Como resultado, Hollywood ha evitado con frecuencia gastar demasiado en proyectos con calificaciones R, por temor a que las películas con esta calificación de la MPAA nunca obtengan ganancias.

Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido innumerables excepciones que demuestran que, solo porque una película tenga una calificación R, eso no significa que el éxito de taquilla esté completamente descartado. Por el contrario, algunas de las películas más importantes de los últimos años tenían una calificación R gigantesca en sus respectivos carteles.

Todos estos títulos sesgados para adultos tenían algo especial que los hacía destacar entre los cinéfilos. Ya sea a través de un marketing inteligente, un montón de exageraciones previas al lanzamiento o simplemente basándose en material fuente querido, estos títulos increíblemente lucrativos tenían las cualidades necesarias para desafiar la sabiduría convencional y convertirse en sensaciones por eso en La Verdad Noticias te presentamos 10 películas con clasificación R que fueron un éxito en taquilla.

American Sniper es una película que acertó en la taquilla

La película American Sniper obtuvo 547,4 millones de dólares en taquilla

Desde "Rescatando al soldado Ryan" en 1998, las películas con clasificación R rara vez han encabezado la taquilla nacional anual. Eso es en parte porque siempre ha sido algo raro que las películas con clasificación R aseguren ese lugar, ya que su clasificación restrictiva significa que menos personas pueden verlas. Antes de Ryan, la última película con clasificación R que encabez�� la taquilla nacional fue Terminator 2: Judgment Day siete años antes. Sin embargo, en las más de dos décadas desde "Rescatando al soldado Ryan", solo una película ha logrado encabezar la taquilla nacional anual: American Sniper.

Sniper no solo fue un éxito masivo a nivel nacional, sino que resultó lo suficientemente lucrativo en el extranjero como para obtener 547,4 millones de dólares brutos en todo el mundo. Lo que hace que este logro sea aún más notable es que las películas con clasificación R que hacen un paquete en todo el mundo suelen ser comedias o películas de acción, no dramas sombríos como American Sniper.

Pero la película tenía una serie de ventajas de su lado, incluido el hecho de que estaba basada en un libro superventas. También está el hecho de que la historia de Chris Kyle simplemente tocó la fibra sensible del mundo cuando American Sniper llegó a los cines a principios de 2015. Convirtiendose en el único ejemplo de un lanzamiento con clasificación R que encabezó la taquilla anual en el siglo XXI.

Ted era un fenómeno y una película obscena

La película Ted recaudó 549,3 millones de dólares en taquilla

En 2012, hubo ciertas cosas que millones de espectadores vieron. El primer gran equipo entre superhéroes de Marvel. La primera precuela de la Tierra Media. Y, por supuesto, estaban las hazañas de un osito de peluche malhablado con un marcado acento de Boston. El debut como director de Seth MacFarlane, Ted, fue un gran éxito, cayó a finales de junio de 2012 y recaudó 549,3 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la comedia sin secuela con clasificación R más grande de la historia.

Fue una hazaña particularmente impresionante, dado que el género al que pertenecía Ted a veces tiene problemas en la taquilla internacional. Las comedias estadounidenses a veces tienen dificultades para resonar en el público de países extranjeros. Los trajes específicos o las referencias a la cultura estadounidense pueden perderse en la traducción.

Con Ted, sin embargo, eso no fue un problema ya que la vista de un osito de peluche obsceno pero tierno trascendió las barreras del idioma. No importa dónde estés, algo lindo que actúe de manera traviesa siempre tendrá un cierto atractivo. Además, Deadline informó que la película se redujo para ciertos países, una hazaña que podría lograrse más fácilmente gracias a que Ted es una creación generada por computadora. Como resultado, Ted terminó floreciendo en países como Rusia y Japón donde las comedias estadounidenses suelen tener problemas. Al igual que con los equipos de superhéroes y las aventuras de la Tierra Media, los espectadores de todo el mundo en 2012 no podían tener suficiente de ese oso malhablado.

El público se enganchó con la película Cincuenta sombras de Grey

La película Cincuenta sombras de Grey obtuvo 569,6 millones de dólares en taquilla

Hubo un tiempo en el que Hollywood no solo hacía con regularidad emocionantes thrillers eróticos, sino que el público acudía en masa a ver tales películas. Basic Instinct ganó 352,7 millones de dólares a principios de la década de 1990, mientras que Fatal Attraction ganó 320 millones de dólares unos años antes.

Lo que las películas de superhéroes estaban en la taquilla en la década de 2010, los thrillers eróticos lo estaban a finales de los 80 y principios de los 90. Por supuesto, ningún subgénero puede reinar de forma suprema para siempre. Fracasos como el Striptease hicieron que Hollywood abandonara en gran medida el género a fines de la década de 1990.

Los fanáticos del cine tórrido y melodramático vitorearon en las calles cuando el thriller erótico hizo un gran regreso en 2015 gracias al lanzamiento de Cincuenta sombras de Grey. En el proceso de adaptación de esta novela de EL James, Hollywood tuvo un flashback de cuando los thrillers eróticos eran los principales productores de dinero en el mundo del cine.

Cincuenta sombras de Grey hizo 569,6 millones de dólares en todo el mundo, una suma extraordinaria de dinero que demostró que Grey había sido no solo un éxito literario. Este era un libro que había tenido eco en el público de todo el mundo, hasta el punto de que la gente simplemente tenía que ver cómo se le daba vida. Esta recaudación de taquilla fue aún más impresionante dado que Gray no tenía estrellas de renombre como muchos thrillers eróticos del pasado. Se las arregló solo con la marca de su material original, mucha acción caliente y pesada y el hecho de que el sexo siempre es capaz de atraer a una multitud.

Los cinéfilos dieron un abrazo a la película The Hangover Part II

La película The Hangover Part II recaudó 589,7 millones de dólares en taquilla

The Hangover fue una rara especie de éxito de taquilla: algo verdaderamente original con actores principales que, en ese momento, no eran grandes estrellas. A pesar de eso, el público acudió en masa y lo convirtió en una sensación mundial que cambió por completo la norma de lo que las comedias con clasificación R podían hacer en la taquilla del siglo XXI. Dado ese nivel de popularidad, no debería sorprendernos que The Hangover Part II fuera un éxito aún mayor que el original en la taquilla mundial.

Dado que este seguimiento tenía una marca incorporada y no sería un éxito constante de combustión lenta como el original, la película The Hangover Part II no tuvo la longevidad de su predecesor. Sin embargo, aún se las arregló para brillar mientras se exhibía en los cines, ya que recaudó 589.7 millones de dólares.

AbrirThe Hangover Part II solo dos años después de la película inicial y durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos resultó ser movimientos inteligentes para el seguimiento obsceno. La secuela confiaba en que el público amaba tanto esa primera película, y resultó ser más que suficiente para hacer de la segunda un éxito de taquilla gigantesco. La primera resacafue la rara película original que se convirtió en un éxito. Mientras tanto, su secuela es un ejemplo por excelencia de una película de la que el público no se cansaba.

La Pasión de Cristo fue una película bendecida en taquilla

La película La Pasión de Cristo obtuvo 612 millones de dólares en taquilla

La Pasión de Cristo sin duda fue un éxito de taquilla en su carrera teatral de 2004. Hubo un momento en que parecía que La Pasión de Cristo terminaría siendo el próximo proyecto de pasión desafortunado de un actor famoso al estilo Waterworld. El hecho de que se distribuyera de forma independiente, junto con la racha de comportamiento controvertido del director Mel Gibson a principios de la década de 2000, también parecía significar la ruina para que la producción pudiera recuperar su presupuesto de 30 millones de dólares.

Sin embargo, La Pasión de Cristo no solo se volvió rentable, se convirtió en un monstruo de taquilla, que recaudó 612 millones de dólares en todo el mundo. Esto incluyó un enorme botín nacional de 371 millones de dólares, lo que convierte a La Pasión de Cristo , hasta el día de hoy, en la película con clasificación R más grande de todos los tiempos a nivel nacional.

La Pasión de Cristo se benefició del acercamiento a los grupos cristianos, así como de una fecha de lanzamiento perfecta que le permitió jugar durante toda la primavera y las principales festividades como la Pascua. También estaba el hecho de que su violencia excesiva y sus cualidades controvertidas lo volvieron en un tema de conversación que la gente tenía que ver para poder participar en el discurso de la cultura pop. Con este elemento en su espalda, la película fue capaz de atraer a los espectadores durante semanas y semanas. En el proceso, un probable fracaso se convirtió en un éxito de taquilla sagrado.

La película de Logan superó las expectativas de taquilla

La película Logan recaudó 624.2 millones de dólares en taquilla

Con Deadpool en 2016, las películas de cómics con clasificación R ya no eran un tabú. De repente, fue evidente que estas películas podrían ser tan lucrativas como sus contrapartes PG-13. Con la esperanza de continuar esa tendencia estaba Logan, la tercera película de Wolverine en solitario y la primera vez que el personaje protagonizaría una historia con clasificación R.

Fue una apuesta audaz por varias razones. Por un lado, Logan carecía del tipo de escenas a gran escala que definen la mayoría de las películas de cómics. Por otro lado, las salidas en solitario de Wolverine no habían prendido fuego a la taquilla, con The Wolverine convirtiéndose en la película de X-Men de menor recaudación a nivel nacional hasta que Dark Phoenix llegó.

A pesar de estos problemas, Logan terminó convirtiéndose en un gran éxito. En su carrera teatral, Logan recaudó 614.2 millones de dólares en todo el mundo. Eximiendo las películas de Deadpool, que pusieron a Logan por delante de todas las demás películas de X-Men en todo el mundo, excepto Days of Future Past, dar un swing audaz con Wolverine en un sombrío cuasi-occidental puede haber parecido que podría alienar al público, pero por el contrario, aseguró que Logan se destacara en el mercado de éxito de taquilla.

Esta no era una película de superhéroes común y corriente y esa singularidad se combinó con la cualidad igualmente atractiva de Hugh Jackman como Wolverine. La combinación de estos factores con el de la película recibió comentarios muy positivos y Logan se convirtió en el tipo de película que superó con creces lo que se espera normalmente de las películas de clasificación R en taquilla.

La pelicula IT no estaba haciendo payasadas en la taquilla

La película It obtuvo 701,7 millones de dólares en taquilla

No se supone que las películas de terror sean monstruos de taquilla. Por lo general, estas películas son lo suficientemente baratas como para obtener ganancias sin necesidad de alcanzar los 400 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, las películas de terror han comenzado a alcanzar nuevos máximos de taquilla que han redefinido los estándares de éxito financiero en el género. En ninguna parte es esto más evidente que en la película It, que no solo se convirtió en la película de terror más grande de todos los tiempos, sino que, en el momento de su lanzamiento, fue la tercera película con clasificación R en obtener 700 millones de dólares en todo el mundo.

It asombró con 701,7 millones de dólares en ingresos brutos en todo el mundo gracias a su amado material de origen. Es uno de los libros más famosos de Stephen King, pero aparte de una película para televisión de dos partes protagonizada por Tim Curry , nunca ha tenido una adaptación de largometraje adecuada, por lo que el público se presentó para ver finalmente cómo sería una versión de gran presupuesto de esta historia.

Tampoco fueron solo los fanáticos de Stephen King los que elevaron los ingresos brutos de taquilla de esta película: los protagonistas adolescentes ayudaron a la película a atraer a los espectadores más jóvenes de lo habitual para una película de terror. Material de origen icónico con gran atractivo es una receta para un éxito de taquilla con seguridad. En esta ocación It estableció un nuevo listón para las películas de terror en la taquilla.

La película de Deadpool rompió la cuarta pared y los récords de taquilla

La película Deadpool recaudó 782,6 millones de dólares en taquilla

Deadpool tardó años en despegar. Durante mucho tiempo, parecía que la película estaba destinada a ser meramente hipotética, algo sobre lo que se le preguntaba a Ryan Reynolds en entrevistas sin que nunca se hiciera realidad. Se necesitó una reacción positiva a las imágenes de prueba filtradas para que 20th Century Fox finalmente diera luz verde a la película. Een ese momento, las películas de superhéroes con clasificación R eran "no gratas" en Hollywood y las películas de X-Men no habían podido lanzar títulos derivados verdaderamente exitosos. Las probabilidades estaban totalmente en contra de Deadpool.

Sin embargo, Deadpool superó esas probabilidades gracias a una ingeniosa y omnipresente campaña de marketing que transmitía una actitud irreverente única. Había habido muchas películas cómicas de superhéroes, pero nunca una con este tipo de ligereza única.

El hecho de que estaba decidido a corregir los errores de la encarnación anterior de Deadpool en X-Men Origins: Wolverine hizo que el proyecto fuera más atractivo para los fanáticos acérrimos del personaje. El resultado fue una película que arrasó con todas las películas anteriores de X-Men en la taquilla con una enorme taquilla mundial de 782,6 millones de dólares. Es posible que Fox no haya estado inicialmente entusiasmado con Deadpool, pero con una taquilla tan asquerosa como esa, estaban muy felices de haber corrido el riesgo.

La película de Deadpool 2 evitó la maldición de la secuela de la comedia

La película Deadpool 2 obtuvo 786,8 millones de dólares en taquilla

Con Deadpool 2 , era hora de ver si The Merc With a Mouth podría vencer la maldición de la secuela de la comedia. A excepción de The Hangover Part II, las secuelas de comedia tienen una mala historia de ganar mucho menos que sus predecesoras. Ted 2, Neighbors 2, Horrible Bosses 2: puedes tirar una piedra y encontrar una secuela de comedia que no te decepcionó económicamente. Con Deadpool 2 , había motivos para preocuparse de que esta película cayera presa de la misma tendencia. Claro, fue el seguimiento de una película querida, pero también lo fueron Caddyshack 2 y City Slickers 2 y esos aún se hundieron sin dejar rastro en la taquilla.

Estos problemas de taquilla que habían plagado durante mucho tiempo las secuelas de comedia demostraron no ser un problema para la película Deadpool 2. A pesar de abrirse directamente a raíz de la película que batió récords Avengers: Infinity War, Deadpool 2 aún obtuvo una taquilla considerable, con un eventual lanzamiento en China del corte PG-13 de la película, lo que llevó su taquilla de por vida a 786,8 millones de dólares.

Deadpool 2 logró evitar convertirse en el próximo Wayne's World 2 , entre otros medios, enfatizando a nuevos personajes como Cable (Josh Brolin) y Domino (Zazie Beetz) en su marketing. El público se aseguró de que recibirían algo con Deadpool 2 que no conseguirían simplemente volviendo a ver el original. Deadpool siempre está subvirtiendo las expectativas y eso incluye ir en contra de las normas de taquilla para las secuelas de comedia.

Vivimos en una sociedad donde la película Joker fue un gran éxito

La película Joker recaudó 1.074 mil millones de dólares en taquilla

No hay otra forma de describir la taquilla mundial de 1.074 mil millones de dólares de Joker más que simplemente impresionante. Por un lado, la película fue enormemente rentable considerando que su producción costó solo 60 millones de dólares. Por otro lado, Joker se convirtió en la primera película con clasificación R en la historia en ganar mil millones de dólares en la taquilla mundial. También es impresionante cómo superó a las películas que lo generaron creativamente. Superó los ingresos brutos de taquilla mundial de todas menos una de las películas de Batman y superó los ingresos brutos de todas las películas anteriores producidas o dirigidas por el productor ejecutivo Martin Scorsese.

También es notable como Joker logró superar la taquilla mundial en 2019. Esa lista incluía carpas para todas las edades significativamente caras como Aladdin, Toy Story 4 e incluso Star Wars: The Rise of Skywalker. La lista sigue y sigue sobre las hazañas que logró Joker en su notable racha de taquilla, que se produjo debido a una confluencia de factores positivos.

El Joker no solo es un personaje de cómic muy querido, sino que los avances y carteles de la película captaron la atención de inmediato. El hecho de que era todo de lo que alguien podía hablaren el otoño de 2019 la convirtió en el tipo de película sobre enfriadores de agua que solo tenías que ver. Todas estas cualidades dieron como resultado un pionero de la taquilla que tocó la fibra sensible de los cinéfilos de todo el mundo.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.