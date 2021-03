Las 10 mejores películas que puedes ver gratis en Youtube ahora mismo

En un mundo lleno de opciones de transmisión competitivas y tarifas de suscripción mensual crecientes, YouTube ofrece un feliz regreso a lo básico y una ganga familiar para cualquiera que todavía recuerde hojear los canales: aguante algunos anuncios, y le darán algunas grandes películas gratis. Es una gran oferta, y su selección solo ha mejorado. Su biblioteca gratuita está repleta de más de 300 películas, muchas de ellas antiguas favoritas, clásicos de culto y éxitos populares.

Y no hay trampa. Si bien la gente siempre ha encontrado formas de subir contenido ilegalmente a YouTube, este conjunto de películas está patrocinado por el propio YouTube, es completamente legal y completamente gratuito. Sumérjase y comience a disfrutar. Se agregan más todo el tiempo, pero en La Verdad Noticias te presentamos las 10 mejores películas gratuitas en YouTube en este momento.

Slumdog Millionaire (Quisiera ser millonario) gratis en Youtube

Esta película fue un éxito en taquilla y la ahora la puedes ver en Youtube

Slumdog Millionaire de 2008 probablemente no necesite presentación. Con un director estrella, Danny Boyle de Trainspotting , y un protagonista estrella, el siempre genial Dev Patel, Slumdog Millionaire fue un gran éxito, primero en el circuito de festivales y luego en la taquilla. Luego ganó ocho increíbles premios de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor Director.

Por supuesto, tiene un gran gancho. La película cuenta la historia de vida de Jamal Malik ( Dev Patel ), un joven pobre que ha obtenido una inesperada y emocionante victoria en la versión india de ¿Quién quiere ser millonario?, sin perder una sola pregunta. Ahora tiene que contar la historia de su vida para demostrar que obtuvo las respuestas honestamente.

La película "Quisiera ser millonario" está repleta de coincidencias increíbles, casi fantasiosas, pero, como señaló Los Angeles Times, no es un realismo estricto sino un "melodrama romántico al estilo de Hollywood que ofrece grandes satisfacciones de estudio de una manera ultramoderna". Por supuesto, la película no está por encima de las críticas, especialmente dentro de la India, donde los críticos han argumentado que la película tergiversa. Ya sea que veas magia en él o simplemente pongas los ojos en blanco, sigue siendo un gran iniciador de conversación.

Contact la puedes ver gratis en Youtube

Una película de ciencia ficción disponible en Youtube

Contact se basa en una novela de Carl Sagan, quien dedicó la mayor parte de su vida a contarle al público toda la belleza y maravilla del universo científico. Cuando tomas ese asombro e inteligencia y lo combinas con Jodie Foster y Matthew McConaughey, obtienes una película de ciencia ficción conmovedora y genuinamente trascendente que Roger Ebert llamó "la historia más inteligente y absorbente sobre inteligencia extraterrestre desde Encuentros cercanos del tercer tipo".

Foster interpreta a Ellie Arroway, una científica que trabaja en SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que capta una transmisión de radio desde el espacio exterior. Cuando choca con Palmer Joss de McConaughey, un filósofo religioso y ex amante, inicialmente parece que la película se convertirá en ciencia contra religión. Pero, en cambio, se desvía, eligiendo unificar a los dos y dando a Ellie la oportunidad de conocer a sus alienígenas.

Contacto que invita a la reflexión y está llena de grandes actuaciones, sigue siendo una película popular y aclamada por la crítica que exige no solo verla, sino también debatirla después y lo mejor de todo es que está disponible en Youtube.

Dances with Wolves (Bailando con lobos) puedes verla gratis en Youtube

La película recaudó 184 millones de dólares y ahora está en Youtube

Dances with Wolves de 1990 reinventó y revitalizó el western . El director y actor principal Kevin Costner tuvo que invertir 3 millones de dólares de su propio dinero en la producción, lo que llevó a la industria a especular que estaba condenado. The Western estaba muerto, ¿quién quería ver uno épico que también viniera con una cantidad considerable de diálogos de Lakota, exigiendo que los espectadores leyeran subtítulos?

Todo el mundo, como resultó. La película recaudó 184,2 millones de dólares y fue la tercera película más taquillera de 1990. Y tampoco fue solo un éxito comercial: se llevó a casa siete increíbles premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director.

La película, sobre un soldado de la Guerra Civil que elige gradualmente a la tribu Lakota cercana sobre el Ejército de los EE. UU., es controvertida en los círculos nativos, especialmente por la forma en que Costner se convierte en el salvador de la tribu. Pero otros aprecian su atención a los detalles históricos y su elaboración de personajes nativos más realistas y matizados.

El actor cherokee Wes Studi, citado en Notes from the Frontier , dijo que Dances with Wolves "estableció un estándar seguido por muchas películas posteriores que se atrevieron a investigar qué era lo que movía a los indios. No más indios de madera". Además agregue una narrativa arrolladora y una cinematografía impresionante, y tiene una película que, a pesar de sus fallas, cambió el juego.

Let Me In (Déjame entrar) disfrutala en Youtube

Una película de terror disponible en Youtube que no te puedes perder

Let Me In es la versión en inglés de Let the Right One In de Suecia, y logra la difícil tarea de estar a la altura del original y ser fascinante. De hecho, muchos críticos incluso argumentan que Let Me In es mejor . El sitio de terror Bloody Disgusting dijo: "[El director Matt] Reeves da un paso audaz (y peligroso) al (básicamente) hacer una nueva versión toma por toma de la película de vampiros sueca, pero encuentra la manera de condimentarla con un poco más de emoción y sabor. Sí, lo dije, Let Me In es una MEJOR película". Stephen King la llamó "la mejor película de terror de la década". Peter Travers de Rolling Stone dijo: "Prepárate para ser cautivado. Es un hechizo".

Let Me In es un estudio silencioso y espeluznante de la amistad que se desarrolla entre Owen (Kodi Smit-McPhree), un niño acosado, y una niña vampírica, llamada Abby ( Chloë Grace Moretz ). El "padre" de Abby, Thomas (Richard Jenkins), es realmente su protector y proveedor, y tiene la tarea de asesinar personas para proporcionar a Abby un suministro constante de sangre fresca. Agregue la ley que se acerca a Thomas y los matones que se acercan a Owen, y obtendrá una receta tanto para una película de terror como para el desastre. Bellamente hecho e imposible de apartar la mirada, Let Me In merece todos los elogios.

The Lincoln Lawyer (El Abogado Lincoln) disponible en Youtube

Disfruta de una tarde tranquila con esta película de Youtube

Hay muchos thrillers legales en el mundo, pero pocos de ellos tienen el encanto más tosco de The Lincoln Lawyer de 2011 , donde el abogado defensor de Los Ángeles Mickey Haller (Matthew McConaughey) evita la formalidad de un cargo negocio desde la parte trasera de un automóvil Lincoln.

The Lincoln Lawyer fue una de las películas que ayudó a dar inicio al McConaissance , la reinvención de la carrera de Matthew McConaughey como actor dramático estelar en lugar de como un héroe atractivo de comedia romántica. Y además de eso, agrega un elenco increíble de actores queridos como Marisa Tomei, Bryan Cranston, Michael Peña y William H. Macy.

El resultado es entretenimiento estable y confiable, perfecto para relajarse después de un largo día. La configuración y los tipos de personajes pueden resultar familiares, pero sigue siendo un gran placer verlos manejados tan bien. Como dijo Ella Taylor de NPR , "Si The Lincoln Lawyer no tiene nada nuevo de sustancia que ofrecer en su historia de la vida en los márgenes judiciales, tiene un ambiente relajado de Los Ángeles para quemar y está lleno de buena actuación en conjunto".

Phone Booth (Cabina telefónica) disfrútala gratis en Youtube

La película tardó 3 décadas en realizarse y ahora entá en Youtube

Phone Booth es una película que actualmente está disponible en Youtube pero que llevó casi 30 años en proceso. El guionista y director Larry Cohen lanzó originalmente la idea (un hombre atrapado en una cabina telefónica, sin viajes fuera de ese lugar claustrofóbico) a Alfred Hitchcock.

No pudieron hacer que la idea se concretara más allá de eso, pero ninguno de los dos la olvidó jamás. Cohen le dijo al Los Angeles Times : "Hitch me envió a resolver el rompecabezas, lo que nunca hice, en su vida. Cuando me encontré con él en una fiesta después del estreno de Frenzy, me preguntó: "¿Cómo vas con la Película de cabina telefónica? '"No muy bien entonces. Pero finalmente Cohen dio con su solución: el personaje estaría en la línea con un francotirador que le dispararía si dejaba la cabina telefónica". Finalmente, tuvo su película.

Entonces, ¿cómo funcionó? El Wall Street Journal dictaminó que Phone Booth "es emocionante en muchos aspectos: por la brillantez de la actuación de Colin Farrell como un hombre inmovilizado por un francotirador psicópata; por el brío y la intensidad de la dirección de Joel Schumacher, y por la inteligencia, así como el ingenio, del guión original de Larry Cohen". Eso es suficiente para demostrar que vale la pena seguir una buena idea, incluso si lleva décadas hacerla realidad.

Ghost in the Shell una película de 1995 disponible en Youtube

Esta película de Youtube sirvió de base para muchas otras

Incluso si no ha visto Ghost in the Shell, probablemente haya visto Ghost in the Shell. Este anime cyberpunk noir, centrado en un agente del gobierno cyborg que investiga a un hacker, ha ejercido una gran influencia en las películas de ciencia ficción.

Como relata The Guardian, cuando los Wachowski lo vieron, su discurso para The Matrix se solidificó: proyectaron la película para los posibles productores y anunciaron: "Queremos hacer eso de verdad". James Cameron, quien admiraba la película, tomó prestado un poco de ella para hacer Avatar; Steven Spielberg hizo lo mismo con la IA: inteligencia artificial. Realmente fue una tormenta perfecta de imágenes impresionantes, ideas de alto concepto y especulaciones futuristas.

Y, como una de las películas de anime más destacadas de Occidente, sigue siendo una excelente puerta de entrada. Reel Rundown le da una recomendación entusiasta: "Tan profunda como su maravillosa animación y que plantea muchas preguntas filosóficas, Ghost in the Shell es una pieza de ciencia ficción de clase mundial que es exclusivamente japonesa y absolutamente irresistible ... oscura, melancólica y adulta. " No solo vale la pena verlo, vale la pena usarlo como una introducción a todo un género complejo.

Traitor (Traidor) con un gran reparto está disponible en Youtube

La película de Youtube es toda una maraña de dilemas morales

Traitor de 2008 es un gran thriller tenso que, gracias al reparto de Don Cheadle y Guy Pearce, ahora tiene el beneficio de sentirse como una reunión muy extraña de Iron Man 2.

Está gran película se sumerge directamente en una maraña de dilemas morales y conflictos de alto riesgo. Cheadle interpreta a Samir Horn, un sudanés-estadounidense que parece estar involucrado en algunos tratos turbios; El agente del FBI Roy Clayton (Pearce) lo sospecha de terrorismo. Pero esto es más que un juego del gato y el ratón: es realmente una especie de estudio de personajes que es un vehículo para el desempeño de Cheadle

Incluso los críticos que encontraron que la política se manejaba con torpeza o que los giros eran inverosímiles coinciden en que es difícil apartar la mirada de Cheadle. AO Scott del New York Times escribió: "La actuación de Cheadle le da a Traitor un sentido de gravedad ética e intriga real ... De alguna manera el personaje conserva su credibilidad incluso cuando la película, quizás inevitablemente, tropieza con algunas de sus propias complejidades y confusiones". Si puede permitir una trama un poco desordenada siempre que una película sea lo suficientemente ambiciosa y tenga una actuación tan fuerte, seguramente estará pegado a su asiento durante Traitor .

El fantasma de la ópera (2004) gratis en Youtube

Una película clásica que no te puedes perder

Es difícil ser más polarizante que la adaptación de 2004 de Joel Schumacher de El fantasma de la ópera, una de las mejores películas de amor o odio. ¿Quieres una prueba? No busque más allá de Rotten Tomatoes, donde la película ha sido arrastrada por los críticos pero es amada por el público.

Llevar los musicales de Broadway a la pantalla puede resultar complicado. Las cosas que funcionan en el escenario a veces pueden parecer exageradas en la pantalla. Pero a veces, eso puede ser parte del atractivo. La escritora de salón Stephanie Zacharek no lo quiso decir como un cumplido cuando dijo: "[ Phantom ] se siente menos como una película que como un paseo en un parque de diversiones sin escalas diseñado para que la gente sienta que realmente vale la pena su dinero", pero a muchas personas les gusta parque de diversiones.

Roger Ebert fue uno de los pocos críticos que se pronunció a favor de El fantasma de la ópera y, explicó , nunca le gustó mucho el musical original: "Schumacher se ha embarcado con valentía en este desastre y ha hecho de él una película que me complace he visto parte del placer de ir al cine es puro espectáculo, de simplemente sentarse allí y mirar cosas maravillosas y saber que se ven fantásticas". Si quieres imágenes suntuosas y grandiosidad, o si tienes debilidad por los romances al estilo de "La Bella y la Bestia", Phantom tiene lo que estás buscando.

Hunt for the Wilderpeople vela gratis en Youtube

No te pierdas la historia de esta familia, disponible en Youtube

Taika Waititi es una de las personas más agradables del entretenimiento, por lo que estamos encantados de ver su película Hunt for the Wilderpeople disponible para transmisión gratuita. Una película fuera de lugar, escandalosa y en última instancia conmovedora, Hunt for the Wilderpeople sigue a Hec (Sam Neill) y su hijo adoptivo Ricky (Julian Dennison), cuyas vidas ya problemáticas se complican aún más cuando accidentalmente terminan en el objeto de una guerra nacional caza.

Hunt for the Wilderpeople fue un gran éxito, convirtiéndose en la mejor película en la historia de Nueva Zelanda, un honor que solo logró al superar a Waititi's Boy , que anteriormente había tenido el récord. También fue aclamada por la crítica, y Empire la nombró la mejor película de 2016 : "Equilibra perfectamente sus elementos: emocional sin exagerar, peculiar sin ser twee, hilarante sin perder el toque de la historia o los personajes".

Todo lo que toca Waititi (la franquicia de Thor , What We Do in the Shadows, Jojo Rabbit ) parece convertirse en oro, por lo que puede que no haya un mal lugar para comenzar a explorar su trabajo. Pero Hunt for the Wilderpeople podría seguir siendo nuestra mejor opción. Atractiva, profundamente humana y graciosa a carcajadas, es una película difícil de superar.

