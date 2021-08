Las 10 mejores películas de terror en escalofriantes bosques

El bosque puede ser un lugar aterrador. El género de películas de terror lo sabe y aprovecha nuestros miedos al aislamiento y lo escalofriante de estar solo en el bosque, acechado por terrores invisibles. Desde el director Wes Craven hasta el icónico asesino Jason Voorhees, muchos terrores cinematográficos han encontrado un hogar macabro en el bosque.

Películas como Friday the 13th de 1980 hasta The Cabin in the Woods de 2011 y más allá se han aprovechado del miedo de la audiencia a los bosques profundos. Muchas de las grandes películas de terror usan este escenario de manera efectiva y estas son algunas de las mejores de todos los tiempos.

Un escenario tan simple como puede parecer, los bosques y los bosques son uno de los fondos más efectivos para las historias de terror y, en el caso de las películas, pueden proporcionar producciones que a menudo están ligadas a muy presupuestos reducidos con una fuente inestimable de carácter natural y belleza amenazante.

En nuestro top de películas de terror de todos los tiempos, tambien hay cintas que tienen lugar en el bosque vienen en todas las formas y tamaños y se extienden a lo largo de una historia cinematográfica más amplia de lo que algunos fanáticos pueden imaginar. Hemos agregado algunos ejemplos más a esta lista para mostrar mejor las mejores películas de terror ambientadas en el bosques.

Películas de Terror: The Ritual (2017) Disponible En Netflix

The Ritual está disponible en Netflix

Un grupo de amigos que mira hacia abajo al barril de la mediana edad está planeando su próxima escapada cuando uno de ellos muere en un robo, lo que llevó al resto del grupo a optar por su idea de caminar por el King's Trail en Suecia.

Sin embargo, una lesión obliga al grupo ya rebelde a intentar atravesar el denso bosque entre las montañas, y sus mentes se ponen a prueba cuando son acechados por una presencia monstruosa.

The Ritual, que es una película que debería estar en las 10 mejores películas de terror modernas fue el largometraje debut del director David Bruckner, quien ya se había hecho un nombre en la escena del terror con segmentos destacados en antologías populares, y la película muestra una gran cantidad de ingenio ya que los personajes cotidianos y convincentes tienen sus miedos más profundos. hecho realidad.

Pero nunca quita valor al carácter siniestro de su entorno, que sigue siendo el verdadero protagonista del espectáculo.

Lago De Los Muertos (1958)

Esta cinta es de 1958

Una rareza poco conocida fuera de su Noruega natal, Lake of the Dead es una historia de fantasmas atmosférica ambientada en lo profundo de un bosque idílico pero inquietante que alberga una cabaña espeluznante. Viene con una historia oscura adjunta, pero la película la usa para una deconstrucción de la narración en lugar de usarla como una oportunidad para asesinatos y monstruos.

Llena de un aire único de misterio y sentido del humor, la película tiene una atmósfera eternamente inquietante gracias en gran parte a su entorno natural. No es una película fácil de encontrar en los servicios de transmisión, pero recibió un remake de mayor distribución, aunque menos bien recibido, en 2019 .

The Cabin In The Woods (2011) Disponible En Hulu Y Amazon Prime Video

Puedes ver esta cinta en Amazon

¿Dónde puedo ver películas de terror gratis?, la que te platicamos está en Amazon Prime Video, una rara comedia de terror que pone tanto esfuerzo en los sustos como en las risas, The Cabin in the Woods se puede ver como una parodia o sátira del género, pero actúa tan bien como una exploración directa de sus aspectos más frecuentes. temas.

La historia salvaje es un desfile de homenajes a algunos de los monstruos y subgéneros más queridos e inventivos de la historia del terror, el escenario de los bosques se desarrolla en algo mucho más extenso y satisfactorio que la típica configuración de parodia de slasher.

It Comes At Night (2017) Disponible En Netflix

It Comes at Night, una versión única y muy dramática de la configuración post-apocalíptica de survival horror, sigue a una familia que sobrevive al colapso de la civilización en reclusión en el bosque cuando otra familia tropieza con su hogar en busca de refugio.

La dinámica de la confianza y la paranoia se desarrolla hasta sus extremos más horribles mientras los dos grupos intentan convivir en un mundo lleno de peligros mortales que pueden surgir en cualquier momento y la quietud de su entorno hace que la angustia y el horror de su terrible experiencia griten. más fuerte.

Viernes 13 (1980) Disponible En Starz

Esta es una de las cintas más famosas

Entre las Películas de terror y suspenso recomendadas, una de las mayores sorpresas de taquilla de la historia, Friday the 13th fue una película de bajo presupuesto que arrasó en la taquilla y marcó oficialmente el comienzo de la locura slasher de la década de 1980. La historia de la señora Voorhees que se vengó de los consejeros en Camp Crystal Lake es una de las más conocidas de todas las películas de terror de los 80.

La matanza de los campistas se hace aún más memorable por el gurú del maquillaje Tom Savini y, aunque es su madre quien hace la matanza en la película original, Jason Voorhees fue presentado y nació una serie de terror icónica y aparentemente interminable .

Antichrist (2009) Disponible En The Criterion Channel

Willem Dafoe es uno de los actores de la cinta

Lars Von Trier es un cineasta polarizador y Antichrist es una de sus películas más polarizantes. Esta aterradora historia comienza cuando el hijo de una pareja muere trágicamente y se retiran a una cabaña en el bosque para tratar de curar su matrimonio y sus mentes.

Willem Dafoe y Charlotte Gainsborough ofrecen actuaciones devastadoras mientras la pareja en duelo y Von Trier no rehuyen el terror cuando el bosque se convierte en un retorcido purgatorio del alma. Los bosques están vivos y conocen los secretos y temores más profundos de los personajes, y son violentamente implacables.

The Evil Dead (1981) Disponible En Cinemax

La película es dirigida por Sam Raimi

Infundido con un sentido del humor muy oscuro, el clásico de terror de Sam Raimi The Evil Dead aterrorizó al público y presentó a un héroe que se convertiría en un ícono del terror. Cinco amigos se van de vacaciones a una cabaña en lo profundo del bosque y encuentran un libro de los muertos, desencadenan accidentalmente fuerzas demoníacas que provocan un infierno de vigilia para el grupo que serviría como la mayor influencia en The Cabin in the Woods treinta años después.

Bruce Campbell ofrece una excelente actuación en el papel principal y su personaje, Ash, se convertiría en uno de los más queridos en la historia del cine de terror. En general, es una película de terror innovadora y aterradora, y muchos consideran que esta es la obra maestra de Sam Raimi.

Evil Dead II (1987) Disponible En Cinemax

Puedes ver la cinta en cinemax

La continuación de Sam Raimi de The Evil Dead duplicó las cualidades cómicas de la película original y aumentó tanto la sangre como la creatividad para crear una de las secuelas más aclamadas en la historia del cine de género, no solo dentro del mundo del terror.

Sirviendo como una secuela y un remake parcial de The Evil Dead, Evil Dead II se desarrolla en la misma cabaña seminal y espeluznante en el bosque mientras los Deadites liberados por el poderoso Necronomicon se vuelven aún más grandes, más extraños y más aterradores de lo que eran en el primera instalación. La tercera película de la trilogía Evil Dead de Raimi avanzaría aún más hacia la comedia y consolidaría al héroe de Campbell, Ash, como una cara tan integral al género como cualquiera de los asesinos de películas slasher más famosos, con su aspecto icónico perfeccionado y debutando en su motosierra. -llevando la gloria en esta entrega.

The Blair Witch Project (1999) Disponible En Netflix

La cinta la puedes disfrutar en Netflix

El horror de bajo presupuesto cambió para siempre con la película de terror con metraje encontrado de gran éxito de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, The Blair Witch Project . La historia de tres amigos que van al bosque para encontrar a la "Bruja de Blair" y luego se encuentran con destinos no revelados es una que divide a los fanáticos del terror. Considerada por muchos como una obra maestra aterradora, la película tiene detractores que afirman que su minimalismo la lastima.

Los críticos y la mayoría de los aficionados al terror consideran que la película es una de las más efectivas del género. El enfoque casi sin presupuesto ayuda a lograr el aura espeluznante ya que la película (filmada por los actores con cámaras de video) es granulada y realista. Fue la chispa que encendió la popularidad de la corriente principal del subgénero "metraje encontrado" y encontró su camino en el Libro Guinness de los Récords Mundiales por la relación más alta de taquilla a presupuesto. La película costó solo sesenta mil dólares y ganó casi doscientos cincuenta millones en taquilla.

The Witch (2015) Disponible En Showtime

Anya Taylor Joy protagoniza la historia

El primer largometraje de Robert Eggers, La bruja , impresionó tanto al público como a la crítica, convirtiéndose en una obra maestra del terror moderno. Una familia muy religiosa en la Nueva Inglaterra del siglo XVII vive en una granja rodeada de bosques. En lo profundo del bosque hay una bruja que cumple las órdenes del diablo y la familia comienza a desgarrarse.

Eggers usa la más lenta de las quemaduras lentas, pero no hace que la audiencia caiga en el terror. Existe en todo momento. Los bosques que rodean la finca de la familia no brindan consuelo.

El diablo ha reclamado su reclamo y el bosque viene a por la familia a través de la posesión y la magia negra. Con el impactante final de la película, Eggers ha creado una historia de terror verdaderamente única y fascinante.

