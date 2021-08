Las 10 mejores películas de terror de franquicias

Hay muchas películas de terror geniales por ahí, tanto antiguas y lass recientes también, algunas son La Bruja , Hereditaria entre otras.

Las buenas películas de miedo no son tan infrecuentes en estos días. ¿Pero buenas franquicias de terror? Bueno, eso es un asunto completamente diferente.

Recientemente te hablamos del top de peliculas de terror, y en el tambien hay franquicias de terror generalmente te llevan directamente al suelo.

Es triste decir esto, pero dado que el terror es un género tan lucrativo que a menudo se hace a bajo precio, las secuelas a menudo se producirán, a veces anualmente, y se llega al punto en que la franquicia se vuelve derivada.

Pero hay algunas franquicias de terror que en realidad tienden a brillar, y esta es una lista de esas franquicias. Ahora, si bien algunas de estas franquicias finalmente agotaron su bienvenida, si hay más de una gran película en sus respectivas series, entonces se han ganado un lugar en esta lista. Porque, oye, no es fácil asustar a la gente más de una vez

Películas de terror: El exorcista

El exorcista puede estar un poco sobrevalorada

Es una locura pensar que El exorcista , que a menudo se considera la mejor película de terror de todos los tiempos, estaría al final de esta lista.

Pero de las cinco películas de la serie, solo 1 y 3 son realmente excelentes. The Exorcist II: The Heretic , presenta a James Earl Jones con un traje de langosta.

E incluso el director de la primera película, William Friedkin, la llama la peor película que ha visto en su vida. Es decir, es malo, pero yo no diría que es que está mal.

La purga

La purga es una de las más taquilleras

Esto es lo que me encanta de la franquicia The Purge. Todos tienen un favorito diferente en la serie. ¿Te gusta el horror de la invasión de casa de la primera película ? ¿Te gusta el horror de la ciudad del segundo ? ¿O prefiere la tercera película ultrapolítica , Election Year ?

Personalmente, mi favorita es la cuarta Purga con carga racial . ¡Pero algunas personas llaman a eso lo peor! De cualquier manera, la premisa siempre será dorada.

Una vez al año, hay una noche en la que casi todo vale y el crimen (incluido el asesinato) no solo es legal, sino que se alienta.

No hay nada más espantoso que eso. El hecho de que parezca remotamente posible es lo que lo hace tan aterrador e incluso relevante. Las series de terror que tienen algo que decir siempre son bienvenidas, incluido "La Purga por siempre", la pelicula que es una crítica.

Películas de terror, Actividad paranormal

Actividad Paranormal también es una de las más taquilleras

Aquí es donde nuestras diferencias pueden ser muy claras. Realmente todo depende de cuánto kilometraje obtenga del horror de metraje encontrado.

Personalmente, me encanta el género y puedo ignorar la lógica interna de las películas, mientras que otros no. Pero al igual que The Purge , nadie puede tender a ponerse de acuerdo sobre qué PA es el mejor de la serie.

Elijo la tercera película , que tiene lugar en los años 80 y sigue la historia de Katie de las dos primeras películas cuando era niña.

A mucha gente le encanta The Marked Ones , mientras que otros encuentran que ese es el peor. Pero de nuevo, todo depende de si disfrutas de las películas de terror con metraje encontrado.

La serie Paranormal Activity logró mantenerse creativa a lo largo de su carrera de seis cuerdas, ofreciendo precuelas e incluso una secuela en la que se podían ver los fantasmas . Y para los aficionados al terror, a veces un buen cambio de ritmo es suficiente, incluso se planea otra cinta muy pronto, y hasta se ha rumorado al elenco de Actividad Paranormal.

Halloween

La saga traería una nueva cinta muy pronto

Halloween es una serie realmente interesante ya que ha tenido algunas revisiones. Tienes los de Rob Zombie en 2007 y 2009.

Tenías el reciente que salió en 2018 que prácticamente borró toda la serie (!) Excepto la primera película, y luego tienes Halloween 3: Season of the Witch , que ni siquiera tiene a Michael Myers en absoluto.

Pero el original, John Carpenter, Halloween con Jamie Lee Curtis es obviamente el mejor de la franquicia. Es de ritmo lento, inquietante y tiene uno de los temas de terror más grandes de la historia. La de 2018 fue un gran regreso a la forma, y con al menos cinco grandes películas legítimas de 13, es una serie bastante valiosa para ser incluida en esta lista.

El conjuro

Esta cinta sigue generando exitos

De acuerdo, la serie The Conjuring es una especie de trampa, ya que en realidad es un universo cinematográfico. Sí, incluso el horror está tomando señales de la MCU.

Está la serie original, con The Conjuring 1 y 2, ambas dirigidas por James Wan y protagonizadas por Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, respectivamente.

Estas dos son piezas de época que tienen un ritmo deliberado y tienen realmente buenos sustos. Estoy seguro de que nadie olvidará jamás la infame escena del escondite de la primera película.

Insidious

La película tiene mucho con lo que enamora a sus fans

A menudo relaciono mentalmente Insidious con la serie The Conjuring , y por una buena razón. Ambas películas originales fueron dirigidas por James Wan, ambas primeras películas protagonizadas por Patrick Wilson, y ambas primeras películas tienen una vibra inquietante similar.

Pero de las dos series, siento que la franquicia Insidious es más ajustada y aterradora. Dato curioso, el momento más aterrador de cualquier película de terror que haya visto fue en la primera Insidious . Era la escena de las fotografías . Si has visto la película de terror, te dejamos el trailer, aunque seguramente sabes de qué escena estoy hablando.

Sin embargo, la serie en su conjunto es fascinante. Va hacia adelante y hacia atrás, con Insidious: The Last Key probablemente siendo la segunda mejor película de la serie, ya que está protagonizada por Linda Shaye, la parapsicóloga de la primera película, en el papel principal.

Es horror psicológico en su máxima expresión, y con saltos de miedo significativos y escalofriantes que no se sienten baratos. ¿Y creerías que todos están clasificados como PG-13? ¡Eso no es poca cosa!

Saw

Saw es considerado un clásico

Otra serie comenzada por James volviendo loco a Wan (honestamente, si estamos hablando de directores de terror, probablemente sería Craven, Carpenter, luego Wan), Saw agotó su bienvenida con iteraciones casi anuales, pero si las ves de nuevo, puedes verlo. por qué la serie Saw fue tan popular durante tanto tiempo.

Al popularizar bastante el género de la "tortura pornográfica" , la ambición de Saw siempre fue subir la apuesta sobre cómo matar víctimas desafortunadas, y como Jason Voorhees antes que él, Saw's Jigsaw creó asesinatos elaborados que se volvieron cada vez más horripilantes a medida que avanzaba la serie.

Pero la belleza de Saw, pelicula en la que se encuentra uno de los personajes más famosos de las peliculas de terror, siempre estuvo en su creatividad. Jigsaw de Tobin Bell muere en la tercera película, pero cada película subsiguiente encuentra una manera de jugar con la mitología. La serie puede haber gastado su bienvenida alrededor de Saw V , pero Saw VI es una de las mejores de la serie, por lo que siempre encontró nuevas formas de reinventarse. Tengo muchas ganas de Spiral . Mucho desde luego.

Viernes 13

Viernes 13 no solo es una exitosa franquicia, sino que su popularidad aumenta cuando hay una fecha exacta en viernes 13

Veo la serie Friday the 13th como la serie de Halloween , pero mucho mejor y con muchas menos caídas en la calidad (Cállate. Jason X es increíble).

Si hablamos de villanos de terror, Jason Voorhees, con máscara de hockey, está a la altura del monstruo de Frankenstein, el Conde Drácula y El Hombre Lobo cuando se trata de monstruos reconocibles.

Pero, ¿cómo son las películas reales? Bueno, hay 12 películas en la franquicia, y al menos 6 de ellas son increíbles (¡y una de ellas es la coprotagonista Freddy Krueger ! Eso es un recuento de muertos bastante alto).

Lo que hace que la serie Viernes 13 funcione tan bien es la fórmula. Después de que Jason obtuviera su máscara de hockey de marca registrada en la Parte III, la enorme monstruosidad ha estado acechando a las víctimas durante décadas.

Pero nunca se vuelve aburrido. Puede resultar ridículo , pero siempre es interesante, si no del todo aterrador. El viernes 13 siempre era divertido animar al malo. Las partes 1 y 2 también son películas de terror realmente dinámicas e interesantes. Incluso si no te gusta el género de terror, seguramente conocerás esta serie. Es así de icónico.

Pesadilla en Elm St.

El personaje principal es considerado uno de los más icónicos

Aquí está la cosa. Las malas películas de Nightmare on Elm Street son REALMENTE malas (por favor, no me hagas ver esa nueva versión de nuevo), pero las buenas películas de Nightmare on Elm Street son probablemente las mejores películas de terror en el medio, por eso es tan alto en la lista. Freddy Krueger de Robert Englund fue literalmente combustible de pesadilla para toda una generación de niños.

La idea de un asesino en serie arrastrándose en tus sueños y matándote desde el interior de tu cabeza sigue siendo probablemente la idea más aterradora que jamás haya salido de la cabeza desordenada de Wes Craven. RIP Wes Craven .

The Evil Dead

Esta es la cinta que encabeza la lista

Aquí está. La mejor serie de terror de todos los tiempos en lo que a mí respecta. ¿Sorprende que tenga tan pocas secuelas? Lo que hace que la serie The Evil Dead de Sam Raimi se destaque es el ícono de culto, Bruce Campbell. Con la mayoría de las películas de terror, apoyas al villano. En The Evil Dead , es el programa de Ash Williams. No debe confundirse con el programa real, Ash vs. Evil Dead , que también fue bastante impresionante.

Lo que también hace que The Evil Dead se destaque es que cada película era tremendamente diferente, y realmente depende de qué película te apetezca ese día. ¿Quieres horror directo? Si es así, entonces el primero y el remake son especialmente aterradores. Evil Dead 2 es aterrador y divertido , y Army of Darkness es una comedia de terror rotunda. Pero cada uno tiene personalidad de sobra, lo que la convierte en la mejor serie de terror de todos los tiempos, ya que cada película es perfecta a su manera especial.

Pero el horror es puramente subjetivo y me encantaría escuchar tus pensamientos. Habla en la sección de comentarios a continuación. ¿Qué serie de terror crees que es la mejor?

