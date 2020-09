Las 10 mejores canciones de Taylor Swift según las vistas de YouTube

Taylor Swift irrumpió en la escena en 2007 y con el paso del tiempo se convirtió en una de las estrellas de la música pop más grandes del planeta. Sus giras se han convertido en éxitos monstruosos y es la primera artista en la historia en tener cuatro álbumes, cada uno vendiendo un millón de copias en su primera semana.

Con más de 40 canciones en las listas de éxitos (varios números uno), Swift se ha convertido en la artista que todos los cantantes envidian. También se destaca por sus fantásticos videos musicales que ayudan a que estas canciones sean aún más grandes. Según las vistas de YouTube, estas son las 10 mejores canciones de Swift:

10. "22": 547 millones de reproducciones

Lo sorprendente de este video es lo simple que es. Es Swift y algunos amigos de la vida real pasando el rato, divirtiéndose en una casa, de fiesta e intercambiando historias sobre romances. El título hace referencia a la edad de Swift cuando escribió la canción y cómo sintió que sus mejores años estaban por delante.

9. "I Don't Wanna Live Forever": 600 millones de reproducciones

Conseguir que Swift hiciera una canción para la exitosa película “Cincuenta sombras más oscuras” fue un gran problema. Swift y Zayn Malik interpretan los temas de la película con una misteriosa reunión en un club, ambos luciendo muy calientes y compartiendo un apasionante dueto.

Algunos fanáticos sienten que el video musical es incluso mejor que la película en sí. También muestra el comienzo de una nueva era para Swift, quien comienza a mostrar su atractivo sexual con esta melodía hecha para aquellos que sueñan con un romance oscuro e intrigante.

8. "We Are Never Ever Getting Back Together": 617 millones de visitas

Es bien sabido que algunas de las mejores canciones de Swift tratan sobre sus rupturas. En este caso, es una melodía divertida en la que le deja en claro a un ex que no le dará la bienvenida. Es obvio para los fanáticos que el ex en cuestión es Jake Gyllenhaa ya que el actor en el video se parece a él.

Y no solo eso, por si fuera poco el actor igual le da a Swift una bufanda y ella usa un brazalete de Jake él (Jake Gyllenhaa), que hace referencia a puntos de su relación en la vida real. Esto incrementó las vistas, junto con la diversión del coro, para hacer de esta una canción excelente para que cualquiera se enoje con un ex.

7. "Style": 630 millones de reproducciones

Haciendo honor a su nombre, "Style" juega con las expectativas. En lugar de tener a Swift con atuendos elegantes o en un viaje lujoso, como sugiere la letra, es un video de ensueño, pues Swift y Dominic Sherwood caminan por el bosque, conducen, se dirigen al océano y más, con algunas imágenes únicas.

6. "Wildest Dreams": 711 millones de reproducciones

Este video metió a Swift en un poco de agua caliente. El concepto es simple, ya que Swift y Scott Eastwood son actores que tienen un romance mientras filman en África. El video rinde homenaje al éxito ganador del Oscar “Out of Africa”, desde el viaje en avión hasta los atuendos de Swift.

Sin embargo, algunos lo criticaron por "defender el colonialismo" con su elenco totalmente blanco. La controversia puede haber aumentado la cantidad de visitas, pero sigue siendo una canción divertida y romántica.

5. "You Belong With Me": 1.070 millones de visitas

Este hermoso video es como una comedia adolescente clásica. la joven cantante es la nerd que suspira por su compañero deportista, lo mira con una animadora y se molesta, pero finalmente se une en el baile de graduación. Sin duda uno de los video más divertidos de Taylor Swift.

4. "Look What You Made Me Do": 1,170 millones de visitas

Tan pronto como llegó esta canción, los fanáticos estaban alborotados tratando de descubrir su significado. Desde su tono más oscuro hasta la declaración de Taylor de "¿Estás buscando a Taylor? Ella está muerta", la gente se sorprendió por lo que Swift estaba tratando de decir.

Se dedicaron artículos enteros a "decodificar" los mensajes de la cantante, desde sus diversas disensiones y usar su antiguo atuendo de Met Gala hasta vestirse como Katy Perry. Todo el misterio valió la pena, ya que esta es una de las canciones más vistas de Swift, por lo que parece que hubo un método para su locura.

3. "Bad Blood": 1.3 mil millones de visitas

Con una canción sorprendente, Swift convirtió este video musical en una mini película de acción. El reparto invitado es increíble e incluye a Selena Gomez, Hailee Steinfeld, Zendaya, Martha Hunt, Cara Delevingne, Jessica Alba, Mariska Hargitay, Ellen Pompeo y Cindy Crawford.

El video está lleno de atuendos atractivos, escenas de acción de películas de súper espías, explosiones y más. El poder de las estrellas solo aquí es la razón por la que tiene más de mil millones de visitas y hace que la canción ya divertida sea una experiencia increíble.

2. "Blank Space": 2.6 mil millones de vistas

Para este video único, Swift hace muchas paradas. Está su gato de la vida real, Oliva Benson, montando un caballo (sobre el que también se para en un punto), holgazaneando alrededor de una vasta mansión y mostrando algunos trajes geniales. Otra razón de su popularidad es el modelo Sean O’Pry, cuyo atractivo aspecto hace que muchas mujeres se desmayen junto con Swift. Ponlo todo junto y es un gran video.

1. "Shake It Off": 2.9 mil millones de visitas

El maravilloso éxito de 2014 de Swift es una melodía contagiosa que se ha convertido en un pilar de los clubes de baile. El video también es genial, ya que la estrella del pop participa en varios bailes, desde ballet hasta hip hop, animadoras, danza interpretativa e incluso una breve impresión de Lady Gaga.