Las 10 mejores canciones de 2020, incluidas Billie Eilish, Taylor Swift y Cardi B

Mientras luchábamos por terminar un rompecabezas de 1,000 piezas encerrados, estrellas importantes como Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, BTS y Bad Bunny lanzaron varios álbumes, sencillos e incluso películas este año.

A pesar de la pandemia, fue un momento fructífero y gratificante para la nueva música, que nos levantó el ánimo, nos hizo llorar y alentó la autorreflexión durante estos últimos 10 meses sin precedentes.

Ya hemos compartido nuestras selecciones para los mejores álbumes de 2020, encabezados por "Folklore" y "Evermore" de Swift en un empate. Así que aquí están las 10 mejores canciones de 2020, que abarcan pop, hip-hop, rock y espacios intermedios.

10. Christine and the Queens, 'La Vita Nuova' (con Caroline Polachek)

En este himno de "Thriller", cantado en parte en italiano y traducido como "The New Life", la cantante Héloïse Letissier lamenta una pareja evasiva, implorando que le muestren su afecto.

("Me importa un carajo hasta que no me des la mano / Todos los rompecorazones, nunca me tomaré la respuesta con seguridad"). Es un electropop elegante y pegadizo, realzado por nuestro video musical favorito del año.

9. Run the Jewels, 'Ooh La La' (con Greg Nice y DJ Premier)

Los raperos Killer Mike y El-P soltaron la espectacular canción "Ooh La La". El increíble tema (sampleado por Gang Starr) imagina una utopía anticapitalista sin dinero ni divisiones de clases sociales.

"Solía amar a Bruce, pero viviendo mi vida loca / Me ayudó a entender que probablemente soy más un Joker", Mike rapea juguetonamente en la pista, tomada del álbum de protesta incendiario del dúo "RTJ4".

8. HAIM, 'Gasolina'

Una pieza sensual y veraniega de folk rock sobre querer frenar una relación tóxica a la que sigues volviendo ("No puedo mirar más allá de lo que me entristece / Me hiciste mal y lo hice de nuevo").

La línea de bajo funky de la canción y la guitarra aturdida dan la sensación de conducir en un día cálido con las ventanas abiertas, lo que proporciona un escape fresco de nuestro invierno aislado.

7. Bob Dylan, 'I Contain Multitudes'

Ahora, en el ocaso de su carrera, Dylan, de 79 años, hizo un regreso inesperado a la música con su triste álbum número 39, "Rough and Rowdy Ways", el cual sin duda es uno de los mejores álbumes del año.

El ícono folk es silenciosamente desgarrador en el descarado y laberíntico "I Contain Multitudes", haciendo balance de sus muchos amores y pasiones. "Pinto paisajes y pinto desnudos", canta con ironía. "Yo contengo multitudes".

6. Taylor Swift, 'Invisible String'

Francamente, esta lista de las mejores canciones de 2020 podría ser completada por "Evermore" y "Folklore", desde el deslumbrante "Tolerate It" hasta el melancólico "Cardigan", cuyo doloroso tercer verso nos hace llorar cada vez.

Pero, en cambio, nos gustaría destacar el sencillo pero etéreo "Invisible String" de Taylor Swift, que ilustra magníficamente una conexión cósmica de amor, y la sabiduría y madurez que solo viene con tener el corazón roto.

5. The Weeknd, ‘Blinding Lights’

La exclusión total de The Weeknd de las nominaciones al Grammy de este año es a la vez vergonzoso y exasperante, particularmente para este retroceso de la nueva ola de color neón.

‘Blinding Lights’ es una sacudida de nostalgia de los 80 que es contundente. Como todos los temas de The Weeknd nunca complaciente, con voces canturreando y un gancho de sintetizador brillante que se aloja en tu cerebro.

4. Cardi B y Megan Thee Stallion, 'WAP'

Ninguna canción creó un maremoto de cultura pop más grande en 2020 que la oda escandalosamente divertida de Cardi B y Megan Thee Stallion a la anatomía femenina y la sexualidad descarada.

Los carismáticos raperos lanzaron mil memes con sus bares obscenos empapados de insinuaciones sexuales, que tenían a los expertos conservadores y a los artistas masculinos del hip-hop completamente hipnotizados.

3. Chappell Roan, 'Pink Pony Club'

Un entusiasta himno dance-pop de Roan, nativo de Missouri, que celebra fervientemente la cultura queer, la aceptación y persigue tus sueños. Pon esta canción para cualquier persona que conozcas; te garantizamos que no podrán resistirse.

2. Dua Lipa, 'Levitating'

Dua Lipa lideró el renacimiento retro-pop de 2020 con su segundo trabajo "Future Nostalgia", una colección casi perfecta de euforia disco-house ("Hallucinate") y coltish come-hithers ("Pretty Please").

El "Levitating" de ojos estrellados es un destacado altísimo que ha puesto la banda sonora a más de algunas de nuestras fiestas de baile pandémicas en la sala de estar, capturando los vertiginosos momentos del enamoramiento.

1. Billie Eilish, 'My Future’

La abrumadora soledad de 2020 se puede resumir en el sencillo de verano de Eilish "My Future", en el que la joven de 19 años reflexiona sobre su pasado y un mañana incierto. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el 2020 ha sido el año de Billie Eilish.

Billie Eilish y Finneas O'Connell

Con su hermano, el coescritor y productor Finneas O'Connell, la maravilla del pop continúa experimentando y evolucionando su sonido de formas nuevas e irresistibles, incorporando elementos de jazz y funk en la segunda mitad optimista de la canción.

