Las 10 canciones más bellas y oscuras de Billie Eilish

A su corta edad Billie Eilish ya cosecha una larga lista de éxitos en su carrera con 'Bad Guy', logró ser la primera artista de su generación en encabezar las listas de popularidad en los Estado Unidos y también en Reino Unido, con “No Time To Die”. Ahora acaba de lanzar una nueva canción, “My Future”, coescrita y producida por su inseparable hermano Finneas O'Connell.

Las 10 canciones más bellas de Billie Eilish

Así que aprovechamos para destacar las diez canciones de una cantante que aún no ha cumplido los 19 años (lo hará en diciembre) pero que ya tiene un buen repertorio de grandes éxitos.

Te recomendamos escuchar esta bella selección de canciones de Billie Eilish con audífonos para que puedas apreciar la verdadera calidad de la producción musical de los hermanos O'Connell.

10. Bellyache

La primera canción de Billie Eilish que impactó fue 'Ocean Eyes', grabada en octubre de 2015 y publicada al mes siguiente en SoundCloud, Eilish aún no tenía 14 años, lo haría en diciembre, y su hermano Finneas, coautor y productor del mismo, acababa de cumplir 18 años. Así de precoz es este dúo de artistas que lanzó su primer EP, 'Don't Smile At Me', el 11 de agosto de 2017, hace apenas tres años, con esta canción como un avance y el mejor ejemplo de las grandes cosas que vendrían.

Se pueden apreciar las muchas influencias de los hermanos O'Connell, desde el pop de toda la vida (la canción está compuesta en una simple guitarra acústica), el hip hop o el R&B contemporáneo, sin mencionar el electropop y los sintetizadores de coros.

Todo redondeado con la letra macabra a la que Eilish es tan dada, aquí es una psicópata que mata a todos los que están cerca de ella. Desde tan tierna edad, estaba claro que Eilish y su hermano eran mucho más que un simple fenómeno de fans.

9. My Future

Pasamos de la canción más antigua de esta lista a la más actual, la nueva canción de Eilish, lanzada en julio de este año, la convierte en una cantante de jazz susurrante, desperdiciando clase en intentos. Su comienzo lento y sombrío es como una caricia en una noche de verano, hasta que cambia con un ritmo ligero y una guitarra ligeramente funky que recuerda el "alma suave" de Sade. Se ve como, a sus 18 años, está llena de confianza en sí misma y en su futuro, algo, por otro lado, totalmente lógico cuando has tenido una carrera como la de ella.

8. When the Party’s Over

Los dos primeros sencillos de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", "You Should See Me in a Crown" y este "When the Party's Over", hicieron que la popularidad de Billie Eilish subiera como la espuma. Esta canción es la más espartana de todo el álbum, construida con innumerables tomas vocales, capas y capas de su voz que solo se acompañan, desde el minuto en que comienza, un "sub bajo" y un piano. Es una de sus canciones más personales, una en la que se ve a la adolescente, no a la estrella del pop. Publicado en octubre de 2018, el video tiene más de 500 millones de visitas en YouTube.

7. Wish You Were Gay

El último sencillo publicado antes de la aparición de su primer disco, 'Wish You Were Gay', estuvo rodeado de un poco de polémica, pues muchos de sus fans, que ya conocían el título, esperaban una canción a favor de los derechos LGBTI y no el lamento de una adolescente que, cuando es rechazada por el chico que le gusta, sueña que fue por una razón tan simple como que era gay, “No digas que no soy tu tipo, solo di que yo ' No soy tu orientación sexual preferida”.

Es un sentimiento totalmente comprensible, en una de sus canciones más convencionales y, a la vez, una de las más bonitas, con una de sus mejores melodías y un coro pop impecable.

6. Bury a Friend

Cuando Thom Yorke dice "eres la única cosa jodidamente interesante", Jeff Tweedy hace un cover de tus canciones, Dave Grohl te compara con Nirvana, Bono elige una de tus canciones como una de sus favoritas de toda la vida, Hans Zimmer y Johnny Marr suben En el escenario contigo y Jack White te ruega que grabes un disco en vivo en su sello es que tienes que tener algo, si aún no tienes 20 años, entonces eres un verdadero fenómeno musical.

Eso es lo que es esta chica, un fenómeno que ha tomado las riendas del pop y ha demostrado que los nacidos en el siglo XXI no son analfabetos musicales carentes de todo gusto, escucha con atención a este 'Bury A Friend' con esa siniestra producción y Finneas “ugly” que parece bastante influenciado por los “Yeezus” de Kanye West, para entender todos los halagos.

5. I Love You

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Es un álbum tan increíble que, a pesar de tener siete singles notables, canciones tan buenas como esta o "Xanny" no fueron las elegidas. Y esta maravilla acústica de devastadora belleza es lo suficientemente buena como para que Jeff Tweedy, un tipo que también ha escrito un buen número de canciones acústicas de abrumadora belleza, decida hacer una versión de ella.

La actuación desnuda que hicieron los dos hermanos en 'Saturday Night Live' es notable y demuestra que, a pesar de lo que digan sus críticos, su voz es puro sentimiento, aunque no muestre histrionismo técnico.

4. Everything I Wanted

Era normal que Billie terminara dedicándole una carta a su hermano Finneas y, a pesar de que ella es la cara pública y la que firma los discos en solitario, son una pareja creativa y Finneas ha coescrito y producido todas sus canciones.

Lanzada el 13 de noviembre de 2019, solo ocho meses después del lanzamiento del éxito "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Es una canción elegíaca y un tributo precioso a la relación entre estos dos hermanos. Su impacto se explica bien por el hecho de que Bono, el cantante de U2, decidió elegirla como una de las '60 canciones que me salvaron la vida 'y dijo cosas como “entro tu canción y es de una belleza negra, increíblemente vulnerable y aterrador."

3. All the Good Girls Go to Hell

El sexto sencillo de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Es una de sus canciones más inmediatas y pegajosas. Construida sobre un bajo totalmente funky y un piano martilleante, tiene uno de los mejores videos de una artista que no ha descuidado su producción audiovisual.

2. Xanny

Según la propia Eilish, esta canción tiene un sentimiento “muy jazzístico, cercano a Frank Sinatra”, aunque dudo mucho que 'la Voz' hubiera puesto esos bajos sucios y distorsionados que aparecen aquí. La letra habla sobre el peligro de usar Xanax como droga recreativa.

Su interpretación vocal en esta canción es especialmente brillante, tanto en el susurro de la voz principal como en los coros y armonías que ella misma hace. Es una de esas cantantes en las que te crees cada palabra, levantando textos que, leídos sin más, parecen nada especial.

1. Bad Guy

Lanzado como sencillo el mismo día que se lanzó 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', “Bad Guy” se convertiría en el mayor éxito de su carrera, y su primer número 1 en los EE. UU., Lo que demuestra que Billie y Finneas tenían el mejor as bajo la manga.

Con solo un bombo, un bajo sintetizado, unos chasquidos de dedos y una melodía contagiosa, han entregado una canción tan grande como contagiosa, algo así como 'Seven Nation Army' para la Generación Z. Ese riff de apertura quedará en la memoria colectiva; haciendo de esta canción una de las que serán recordadas como la más importante y mejor de la década que acabamos de dejar atrás.