Las 10 actrices mejores pagadas de la industria del porno

Queridos lectores, ustedes quedarán impresionados con el sueldo de las siguientes actrices porno, ¿quién dijo que el sexo no deja?

Así que comenzamos...

10. Gianna Michaels: 2 millones de dólares

Antes de ser una estrella porno trabajó en un restaurante de hamburguesas y también fue recepcionista. Hace dos años se retiró del cine de entretenimiento para adultos pero sigue haciendo presentaciones especiales de bailes eróticos en vivo.

9. Sasha Grey: 2,5 millones de dólares.

¿Quién no ha oído de la reina del porno Hard Core? Sasha Grey tiene 27 años y ya se retiró de la industria con un legado sin precedentes.

Ahora es escritora y su primera novela 'La sociedad de Juliette' ha sido un best seller en Estados Unidos. También ha hecho música y ha interpretado papeles pequeños en Hollywood.

8. Jenna Haze: 3,5 millones de dólares.

Es una de las actrices más premiadas del porno y, en comparación, sería algo así como la Jennifer Lawrence de cine de adultos.

Durante sus primeros años se dedicó a hacer escenas sólo con mujeres, por fidelidad a su exnovio, un camarógrafo del gremio. En 2006 retomó sus pasos en las escenas con hombres en la multipremiada película Jenna Haze Darkside.

7. Katie Morgan: 4,5 millones de dólares.

Proveniente de una familia religiosa, Katie no fue la más devota de la casa y terminó en la industria del porno de manera inusual.

Cuando tenía 20 años fue detenida por transportar marihuana entre México y EU y, para pagar la fianza por su libertad, empezó a trabajar en pequeñas producciones porno. Con el tiempo se convirtió en una de las actrices más aclamadas de su generación.

6. Bree Olson: 5 millones de dólares.

Estudió Biología, fue teleoperadora, trabajó en una estación de gasolina y, finalmente, empezó en la industria porno en 2006 a los 20 años.

Eligió su nombre artístico como un homenaje a Full House, la serie en la que salían las gemelas Olsen de niñas. Bree Olson ya se retiró y ahora trabaja como modelo.

5. Maria Takagi: 6 millones de dólares.

Esta japonesa es la reina del porno asiático. Empezó su carrera en 2003 y su debut fue tan exitoso que le valió el premio a la mejor actriz porno revelación en Japón, entregados por el website de porno XCity.

Sus apariciones en el porno han disminuido y ha hecho pequeños papeles en series y películas de terror japonesas como Tokyo Zombie.

4. Traci Lords: 7 millones de dólares.

Su nombre es uno de los más polémicos en la historia del porno porque la mayoría de sus películas, que la llevaron al top del cine para adultos, las hizo siendo menor de edad.

Después de algunas disputas legales sobre el tema, Traci salió bien librada y sigue recibiendo regalías por su trabajo. Actualmente su paso por la industria es cosa del pasado y ha hecho papeles secundarios en pequeñas producciones de Hollywood.

3. Jesse Jane: 8 millones de dólares.

Es tan importante en el gremio que ha sido calificada como la Meryl Streep del porno. Tiene contrato exclusivo con la productora Digital Palyground con la que ha rodado más de 60 películas y es presentadora de Playboy TV.

Jesse protagonizó la carátula del disco Desensistized de la banda Drowning Pool y ha sido novia de Kid Rock y Tommy Lee... mejor dicho, toda un rockstar del porno.

2. Tera Patrick: 15 millones de dólares.

Empezó haciendo apariciones en revistas como Playboy y Hustle y fue tan exitosa que la empezaron a llamar en las productoras más importantes del porno.

Y no se equivocaban, ha ganado seis premios AVN, tres F.A.M.E y uno XRCO, algo así como los Óscar, los Globo de Oro y los BAFTA de la industria porno

1. Jenna Jameson: 30 millones de dólares.

Sin duda es la Reina del porno. No sólo es una de las actrices más cotizadas, sino que pasó a hacer trabajo detrás de cámara, pues junto a su colega Jay Grdina es la fundadora de la productora Jenna Club, que se dedica a hacer películas eróticas de alto presupuesto.

Por si fuera poco, fue actriz de la serie de NBC Mister Serling, prestó su voz para un capítulo de Family Guy, apareció en el reality The Howard Stern Show de E! y su autobiografía 'How to Make Love Like a Porn Star' se mantuvo seis semanas en el top de los best sellers del New York Times.