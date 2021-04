Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, es arrestado por el FBI

Como te hemos dado parte oportunamente en La Verdad Noticias, el empresario Larry Ramos había sido denunciado por más de 200 víctimas de fraude millonario, entre ellas Alejandra Guzmán quien fue estafada por el esposo de Ninel Conde.

Fue el programa de televisión Suelta La Sopa el que se encargó de dar a conocer que el famoso habría sido detenido por un fraude de más de 22 millones de dólares a cerca de 200 víctimas.

Y es que la rockera Alejandra Guzmán, su ex manager y su equipo filtraron un audio en el que la pareja de la llamada “Bombón asesino” admite la culpa y confiesa que cometió el fraude.

Lo anterior sirvió como prueba para que las autoridades lo detuvieran, sin embargo, él alega que fue contratado por otra persona, es decir, que el fraude en realidad lo hizo un tercero.

"Yo fui subcontratado por una persona, un tercero y ese tercero no existe, ¿verdad? Y ese tercero me vio mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero y obviamente tú me demandas a mí, eso es lo que está pasando, se lo tuve que decir.