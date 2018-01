Larry Hernández reaparece con impactantes imágenes de su recuperación

Larry Hernández de 40 años de edad, rompió su promesa, el cantante había jurado no volver a subir alguna fotografía o video de su recuperación tras el trágico accidente que tuvo en su bicicleta, ¡pues que siempre no! Larry Hernández volvió a publicar unos videos en sus redes sociales, para informar a sus seguidores sobre cómo va su proceso de recuperación.

Podemos apreciar la recuperación tardada de Larry Hernández, pero muchos de sus seguidores menacionan que el cantante aún se va muy mal.

Una publicación compartida por Larry Hernandez (@larryhernandez) el Ene 2, 2018 at 2:49 PST

En el video podemos apreciar cómo el médico del polémico cantante Larry Hernández, le retira impurezas y costras de las heridas de su rostro, mientras reposa en su casa en su tercer día de recuperación del accidente.

A pesar de su avanzada recuperación, Larry Hernández aún luce hinchado y no puede hablar bien por las lesiones en su boca y gran parte de su rostro.

Sobre el romper su promesa de no mostrar cómo luce para evitar que se burlaran de él, Larry dijo que así lo prefirió para mantener bien informados a sus fanáticos, que se han mostrado bastante preocupados en redes sociales.

“Poco a poco voy mostrándoles mi avance, obviamente la boca no me quedó bien y me molesta todo lo demás. Los quiero mucho, muchas gracias. Ya puedo abrir un poquito más la boca, pero ahí voy… poco a poco, muchas gracias y se les quiere mucho”.