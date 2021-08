Larry Hernández está muy grave por contagio de COVID-19

Larry Hernández, uno de los exponentes de la música regional mexicana, dijo desde sus redes sociales que se encuentra grave de salud tras contagiarse de COVID-19 y que sus pulmones están muy afectados, por lo que pidió a todos sus seguidores que oren por él para que se recupere pronto.

La noticia de que había contraído el nuevo coronavirus fue dada a conocer por una página “de chismes”, por lo que se vio obligado a confirmar la noticia pues además de él, su familia también se contagió del peligroso virus.

Recordemos que en el 2020 Larry sufrió la pérdida de su primo a causa del coronavirus hecho que dimos a conocer en La Verdad Noticias y que causó asombro entre los seguidores del cantante.

El cantante reveló que toda su familia se contagió

El compositor originario de Sinaloa, mencionó que no está bien de salud pues lleva varios días con complicaciones debido a su contagio del virus SARS-CoV-2.

“No estoy bien familia… no quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar”.