Lapizito y Lapizín al ser despedidos de Televisa se van a WorldTV

Definitivamente Magda Rodríguez no ha tenido una semana fácil, esto debido a que primero, se comentó que había corrido a los payasitos Lapizito y Lapizín; y luego, Martha Figueroa, dijo no sentirse muy cómoda con su participación en el matutino.

Lapizito y su hermano Lapizín, formaban parte de la sección 'El camioncito de Hoy', donde estaban con el público en las calles.

Su pleito con Magda comenzó cuando un día los payasitos se quejaron de los malos tratos y las promesas incumplidas de parte de la producción, por lo que tuvo que ceder ante el escándalo que le armaron en redes sociales.

Lo advirtió y Magda Rodríguez ya corrió a dos integrantes del programa Hoy.

Ahora, a días de su despido se ha indicado que formarán parte del canal de paga WorldTV, de hecho ya hasta aparecen en la publicidad.

“Ya no lloren ahí no pagan y todo por no no querer firmar documentos para seder mi personaje y mis redes sociales. Me veían y me ven más en Soy Fredy. Pendientes porque se viene el programa de Lapizito y Lapizin”

Es de mencionar que días atrás, Magda se sinceró y explicó la decisión de por qué los despidió, aunque se lavó las manos al decir que ese pleito que tuvo con Lapizito no tuvo nada qué ver con que lo echó del matutino.

"Ellos salieron porque no fueron amables con mi público y cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada qué ver con el presupuesto. No quiero decir que fueron groseros con el público que los iba a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables".

Por su parte, Lapizito y Lapizín se fueron con la frente en alto y ya abandonaron Televisa, pero regresaron con la cola entre las patas a Multimedios, donde hace unos meses eran las estrellas del programa Acábatelo de Mario Bezares.

