Lapizito podría haber robado el anillo de Cecilia Galliano

Omar Chaparro rompió el silencio y contó la verdad sobre ese problema.

Hace algunos años, en el programa de televisión Sabadazo de Televisa, surgió un tremendo problema en el que estuvieron involucrados los payasitos Lapizito y Gomita y la conductora estelar, Cecilia Galliano, pues ésta acusó a la payasita haberle robado su anillo de compromiso.

Luego de varios años, el conductor y comediante, Omar Chaparro, de 43 años de edad, ha decidido romper el silencio sobre el día en que todos acusaron a los hermanos payasitos de haber robado el anillo que había recibido Cecilia por parte de su entonces pareja Mark Tacher.

Los payasitos fueron acusados de robo

A pesar de que jamás pudieron afirmar que Gomita y su hermano habían sido los que habían hecho el robo, sin duda los rumores ensuciaron su imagen, pues muchos medios creían que realmente habían hurtado el anillo de compromiso de la conductora.

Lapizito es el sospechoso del robo del anillo

Todo sucedió en 2004 y por fin, Chaparro contó cómo se extravió el famoso y costoso anillo de su compañera argentina.

Durante una entrevista para Saga Live, Omar contó los motivos que lo llevaron a salir de Televisa, pero entre la charla con la periodista, Adela Micha salió el polémico tema del anillo perdido de Cecilia Galliano, revelando cómo fue que se le cayó en el programa.

El actor contó su versión de la historia.

“Estábamos en vivo en el programa y el anillo le quedaba un poco grande a Ceci y se le cayó."

Tras esto el actor de "No manches Frida" continúo con el relato donde dijo que el hermano menor de Gomita, siempre era regañado por la producción y ese día se vio en una de las grabaciones algo que dio pie a las sospechas del robo.

"Entonces estábamos bailando y de repente se perdió el anillo y al irnos a corte y el anillo no apareció y pidieron ver el video en cámara lenta y se ve que Lapizito se agacha y se levanta y yo lo que supe es que siempre lo regañaban por salir en las tomas y el lo que hizo fue agachase para salir y yo no creo que él se lo haya robado”, dijo en entrevista con Adela.

Así a tres años de la historia, Omar Chaparro, quien era integrante del programa, ya contó su versión sobre lo que pasó con el anillo de Ceci Galliano y recalcó que él no cree que Araceli Ordaz y Freddy se hayan robado el anillo aunque la joya jamás apareció.

Lapizito acusa a Bebeshita de infiel en pleno programa

El programa de TV Azteca, Enamorándonos, desde sus inicios ha sido generador de polémica, se ha dicho que si es un fraude o no y hasta ha mostrado candentes video de sus concursantes en situaciones muy íntimas y ahora Lapizito le dice a Bebeshita que es infiel.

Con esto es más que claro que son sus propios concursantes, los amorosos, los que se hacen cargo de causar toda la polémica, pues durante los programas sacan sus trapitos al sol.

Como es el caso de Freddy Ordaz y Bebeshita quienes hace algunos días los que han estado en el ojo del huracán y han dado mucho de qué hablar.

Pues resulta que Freddy descubrió a Daniela Alexis coqueteando con otros amorosos que acuden a los portales en el programa.

Freddy le reclamó por no darle su lugar cada que un amoroso entra en un portal, pues dice él que no deja de aventarles piropos a los flechados más atractivos.

Aunque cree que no tiene nada de malo, Daniela le pide a él que no ande de coqueto con las participantes, lo que a Freddy no se le hace justo.

Gracias a esto explotó una bomba de celos entre los amorosos y comenzaron a sacarse nuevamente sus trapitos al Sol.