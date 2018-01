Lapizito acusa a Bebeshita de infiel en pleno programa

Al parecer los celos de los amorosos podrían acabar con la relación de ambos.

El programa de TV Azteca, Enamorándonos, desde sus inicios ha sido generador de polémica, se ha dicho que si es un fraude o no y hasta ha mostrado candentes video de sus concursantes en situaciones muy íntimas y ahora Lapizito le dice a Bebeshita que es infiel.

Con esto es más que claro que son sus propios concursantes, los amorosos, los que se hacen cargo de causar toda la polémica, pues durante los programas sacan sus trapitos al sol.

Como es el caso de Lapizito y Bebeshita quienes hace algunos días los que han estado en el ojo del huracán y han dado mucho de qué hablar.

Pues desde su diferencia de edad hasta la intervención de la mamá de Freddy y Gomita están frenando el romance.

Ya que cabe recordar que desde que en el programa, los concursantes de Enamorándonos, fueron vistos muy apasionados en una de sus citas, ya que estuvieron en un jacuzzi, las opiniones se han desatado.

Pues la pareja del momento Alfredo Ordaz y Daniela Alexis, fueron el centro de atención cuando la mamá de Freddy realizó fuertes declaraciones sobre su 'posible nuera', ya que como cualquier madre tiene miedo que lastimen a su hijo.

Y aunque parecía que eso ya se había calmado, ahora lo que llama la atención son las peleas entre estos concursantes de Enamorándonos.

Surgen los problemas entre Lapizito y La Bebeshita

Pues resulta que Freddy descubrió a Daniela Alexis coqueteando con otros amorosos que acuden a los portales en el programa.

Freddy le reclamó por no darle su lugar cada que un amoroso entra en un portal, pues dice él que no deja de aventarles piropos a los flechados más atractivos.

�� Una publicación compartida por Lapizito (@lapizitooficial) el Dic 21, 2017 at 6:50 PST

Aunque cree que no tiene nada de malo, Daniela le pide a él que no ande de coqueto con las participantes, lo que a Freddy no se le hace justo.

Gracias a esto explotó una bomba de celos entre los amorosos y comenzaron a sacarse nuevamente sus trapitos al Sol.

Que bella eres ❤️�� Te quiero Una publicación compartida por Lapizito (@lapizitooficial) el Ene 15, 2018 at 5:58 PST

Muchos de los concursantes de Enamorándonos ahí presentes se metieron en la discusión de la pareja para que pudieran arreglar sus problemas, pues están seguros de que el amor entre Lapizito y Bebeshita y no deben dejarlo a un lado sólo por celos sin fundamento.

Al final, Carmen Muñoz intervino y los convenció de irse a otra cita a lo que ambos amorosos accedieron.

Cabe recordar que hace poco se dijo que la sexy ex novia de Freddy, generó discordia entre Daniela y él.

Todo por una supuesta pelea entre Daniela Alexis y Freddy, esto debido al contacto que el hombre aún mantiene con su ex novia, que ha sido considerada como hermosa por muchos usuarios en la red.

Ex novia de Lapizito

Ya que los internautas se dieron a la tarea de investigar a la ex novia y concluyeron que era una de las más guapas que habían visto.

Ella es la ex novia de Freddy