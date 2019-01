Lapizito: El hermano de Gomita está de luto

Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido en la farándula como Lapizito, compartió una lamentable noticia a través de sus redes sociales, haciendo saber que su corazón estaba de luto.

Lapizito: El hermano de Gomita está de luto

Fue a través de su perfil en Instagram, donde el hermano de Gomita publicó el doloroso momento por el que está pasando, luego de dar a conocer que falleció uno de sus grandes fanáticos a quién apenas acababa de conocer ese mismo día.

Lapizito: El hermano de Gomita está de luto

QUIZÁ TE INTERESE: Filtran sensuales fotos de la conductora Tania Rincón de "Venga la Alegría"

Con una emotiva foto y un mensaje, el payaso Lapizito despidió al joven niño, y es que según su relato, apenas 5 minutos antes de tenerlo frente a frente, el pequeño había sufrido un paro cardiaco, para horas después abrazar la muerte.

"Lo conocí a las 16:06 de la tarde, estuve demasiado tiempo con él hablándole y solo reaccionaba respirando rápidamente. Llegando a mi casa fui a comer rápido y a las 18:35 pm nos dieron la noticia de que Ángel David había fallecido. No saben cómo fue mi reacción, el vacío que sentí en mi cuerpo y saber que lo que me decían, que me estaba esperando a mí para poder despedirse era cierto".