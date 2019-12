Lanzarán el box set 'Goodbye Tour Live 1968' de la icónica banda británica Cream

Universal Music ha anunciado el próximo lanzamiento de una edición especial que incluirá 4 discos compactos de Cream ‘s Goodbye Tour Live 1968. Este set se lanzará el 7 de febrero de 2020, reuniendo 36 canciones , incluidas 29 que hacen su primera aparición en este formato, grabadas durante la gira de despedida de Cream por los Estados Unidos en octubre de 1968 y su fecha final en el Reino Unido en el Royal Albert Hall de Londres el 26 de noviembre ese mismo año.

Este es un paquete atractivo por contener la canciones inéditas y otras 10 de la última actuación del supergrupo en el Royal Albert Hall, que solo han estado disponibles en DVD.

Para el 7 de febrero se planificó el lanzamiento de "Goodbye Tour Live 1968", un box set con una serie de registros en vivo del último viaje del trío -integrado por Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce- a California.

“Goodbye” apareció en febrero de 1969, como la despedida del grupo, porque los tres ya no se soportaban pese al gran éxito conseguido juntos.

Esta nueva edición ampliada comprende tres conciertos en los Estados Unidos: Oakland Coliseum, Los Angeles Forum y San Diego Sports Arena, junto al Royal Albert Hall de Londres.

"Goodbye Tour Live 1968" además incluirá una actuación del mismo año en el Royal Albert Hall de Londres.

"Cream era un circo tambaleante de diversas personalidades, que por casualidad encontraron juntos este catalizador", declaró Eric Clapton al presentar esta obra, cuatro discos del que ya tenemos un adelanto: una versión inédita de 'Sunshine of Your Love'.

Este anuncio llega en un momento especial, semanas después de la muerte del baterista Ginger Baker, quien será homenajeado el próximo 17 de febrero en un evento organizado y encabezado por el mismo Clapton.

Este es el contenido de esta edición especial:

Goodbye Tour Live 1968 Track List

Disc One – October 4, 1968 – Oakland Coliseum, Oakland (all tracks previously unreleased, except *)

White Room 6.19*

Politician 5.22*

Crossroads 3.57

Sunshine Of Your Love 5.35

Spoonful 16.47

Deserted Cities Of The Heart 5.26*

Passing The Time 10.40

I’m So Glad 7.07

Disc Two

19 de octobre de 1968 – Los Angeles Forum, Los Angeles (Todos los tracks son inéditos excepto *)

Introduction by Buddy Miles 1:39

White Room 6.53

Politician 6.41*

I’m So Glad 9.37*

Sitting On Top Of The World 4.53*

Crossroads 4.25

Sunshine Of Your Love 6.27

Traintime 8.11

Toad 12.55

Spoonful 17.27*

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Ricardo D. Pat