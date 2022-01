Lanzan video promocional de “The Batman” en Youtube; míralo aquí

Todavía faltan un par de meses para que The Batman llegue a los cines, pero Warner Bros está comenzando a comercializar la película, y lo está haciendo con fuerza, pues ya ha lanzado el primer video promocional de la película en Youtube.

El sábado 22 de enero por la noche, los fanáticos notaron un anuncio peculiar antes de los videos en YouTube. En lugar de mostrar un pequeño adelanto de la película dirigida por Matt Reeves, WB optó por lanzar un clip completo de dos minutos y 41 segundos tomado directamente de la película. Bruce Wayne de Robert Pattinson no pronuncia una palabra en el clip, pero aún así te da la vibra que Reeves buscaba.

En el clip, Bruce Wayne de Pattinson parece estar en el funeral de un oficial. El detective Gordon (Jeffrey Wright) aparece hablando con otro oficial sobre la desaparición de otro miembro de su departamento cuando, esa persona desaparecida se ve obligada a conducir por la iglesia y estrellarse, al parecer con una bomba pegada al pecho.

Matt Reeves quería mostrar la “corrupción” de ciudad Gótica

En una entrevista reciente el director Matt Reeves indicó: "Quería hacer una historia en la que la corrupción de Ciudad Gótica fuera uno de los aspectos más importantes de la historia, porque Ciudad Gótica es un lugar enfermizo. Bruce está desesperado por intentar hacer un cambio".

Añadió: "Todavía está atascado, para ser honesto, emocionalmente atrofiado por tener 10 años, porque ese es un trauma que no se supera: presenciar el asesinato de tus padres en este lugar. Está buscando crear significado, ¿verdad? Este es el único significado que puede encontrar... Creo que se imagina que si puede hacer esto, de alguna manera puede revertir lo que sucedió, que nunca se revertirá. Este es un impulso muy humano, ¿verdad? Intentar revivir algo y rehacerlo".

Elenco de The Batman

La película The Batman verá a Pattinson traer una versión completamente nueva del personaje, con un elenco que también incluye a Colin Farrell como The Penguin, Paul Dano como The Riddler, Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gil Colson, Jayme Lawson como Bella Real, Barry Keoghan como el oficial Stanley Merkel y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

