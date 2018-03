Lanzan pistas sobre la segunda temporada de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos sabemos que la serie Stranger Things nos dejó completamente obsesionados. No solo por la trama sino por todas las referencias ochenteras que pudimos observar a lo largo de la serie. Quizá lo que más nos gustó fue el increíble vestuario que realizó Kimberly Adams pues supo fusionar la nostalgia con la propuesta de tendencias ochenteras y darle un twist muy divertido. Sin embargo, ya casi se cumple un año del lanzamiento de la primera temporada de esta serie y aún no sabíamos mucho sobre lo que ocurriría en la segunda entrega. Pues bien, parece que los realizadores escucharon nuestras plegarias y lanzaron estos días varias pistas de lo que contendrá la siguiente temporada de nuestras serie favorita. https://www.instagram.com/p/BXwcZdmFSI-/ Para empezar, la cuenta oficial de Twitter lanzó un par de gifs en los cuales, con una estétita de videojuego ochentero lanzaron el nombre los primeros capítulos, mismo que nos hacen hacernos más preguntas sobre las aventuras deEleven, Mike, Dustin, Lucas y Will.

Te puede interesar