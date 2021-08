Lanzan nuevo tráiler de “Venom: Carnage Liberado”; míralo aquí

Tom Hardy regresó con el tráiler y póster de “Venom: Carnage Liberado” (Venom: Let there be Carnage en inglés) la secuela de Sony Pictures. La película está programada para llegar a cines el próximo 16 de septiembre.

El nuevo tráiler nos da una excelente mirada al villano alienígena en acción mientras rastrea lo más cercano que tiene a una "familia". La película fue dirigida por Andy Serkis y al elenco se unieron Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson como Cletus Kasady, que es conocido como "Carnage".

A diferencia su primer tráiler de la película, este nuevo avacne nos muestra a Cletus obsesionado con Eddie Brock. Si bien Cletus se convierte en Carnage después de que el simbionte de Eddie esencialmente produzca descendencia que se vincula con Cletus sin que Eddie lo sepa, aquí la conexión entre todos ellos es mucho más directa y explícita.

¿Cómo nace Carnage en Venom: Carnage Liberado?

La “infección” del simbionte de Cletus se produce cuando él ingiere un bocado de la sangre de Eddie directamente de su brazo. Sin embargo, los paralelos entre ambos parecen terminar después de la mordedura de Cletus, ya que se transforma en Carnage, se libera de la prisión y consigue algunos hilos nuevos.

Aparte de Carnage, el tráiler también destaca una serie de momentos cómicos entre Eddie y el propio extraterrestre Venom, junto con algunos destellos de Shriek de Naomi Harris, cuya capacidad para manipular el sonido es casi seguro que terminará desempeñando un papel importante en Venom o Carnage.

¿Quién es más fuerte, Carnage o Venom?

Un nuevo villano llegará a la película

Lo que debes saber acerca de Venom es que Carnage es más poderoso que él. Se informó a La Verdad Noticias que así como Venom está un paso más arriba de Spider-Man en cuanto a fuerza, Carnage es superior a Venom en cuanto a poder y potencial para la destrucción.

¿Cuándo sale Venom contra Carnage?

La película está programada para estrenarse en septiembre

Pese a los múltiples retrasos que ha tenido la película para su estreno, tras la revelación del tráiler oficial se confirmó que “Venom: Carnage Liberado” , llegará a cines el próximo 16 de septiembre, por lo que los fanáticos esperan con ansias la fecha.

