Lanzamiento de Snake Eyes se retrasa hasta el 2021

El spin-off de la película GI Joe, Snake Eyes, ha movido su fecha de lanzamiento al 22 de octubre de 2021. La película está retrocediendo casi un año como un medio para garantizar su capacidad de llegar a una audiencia máxima para una experiencia teatral, ya que su objetivo es continuar con el éxito. de la franquicia GI Joe en el cine con una nueva historia.

La película estaba originalmente programada para estrenarse en octubre de este año y ahora ha saltado al concurrido año 2021, lo que debería entusiasmar a los amantes del cine, ya que casi todos los viernes del próximo año está programado para lanzar un estreno importante en los cines.

La nueva película actuará como una precuela del personaje titular de Snake Eyes, mostrando cómo se convirtió en el guerrero fuerte y silencioso que los fanáticos han llegado a conocer y amar, al mismo tiempo que limpia en gran medida la pizarra y comienza de nuevo como una franquicia.

Snake Eyes contará con grandes actores

Dirigida por Robert Schwentke (The Divergent Series), Snake Eyes también contará con muchas otras caras conocidas de la historia de GI Joe con las que los fanáticos estarán familiarizados, incluida Samara Weaving (Ready or Not) como Scarlett, Ursula Corbero (La casa de papel ) como The Baroness, Iko Uwais (The Raid) como Hard Master, con Andrew Koji (Warrior) como Storm Shadow y Steve Allerick como el padre de Snake Eyes.

Haruka Abe (Ciudad Esmeralda) también ha sido elegida para un papel actualmente desconocido. El papel principal es interpretado por Henry Golding.

En la película, los fanáticos verán a Snake Eyes tratando de convertirse en miembro del Clan Arashikage, un grupo que tiene la reputación de hacer lo que otros no pueden y, además, hacer sus hazañas sin dejar rastro.

El primer vistazo a Snake Eyes se produjo a principios de este año cuando Golding reveló una foto en su cuenta de Instagram. Snake Eyes no está en ningún tipo de equipo aquí, y no estamos seguros de si realmente obtendrá su traje característico hasta el final del filme, pero la esperanza de los fanáticos es que al menos podamos verlo con el traje para una batalla culminante resbaladiza.

