Landon Clifford, estrella del canal de Youtube “Cam & Fam” MUERE a los 19 años/Foto: Biography Mask

Landon Clifford, jefe de la popular familia de YouTube Cam & Fam, falleció trágicamente a la edad de 19 años. La joven estrella había estado en coma desde el 13 de agosto después de sufrir una lesión cerebral, pero lamentablemente no se recuperó.

Su esposa Camryn Clifford confirmó su muerte en las redes sociales con un desgarrador tributo en Instagram compartido el 22 de agosto.

La familia Clifford comenzó su canal en línea en 2017 después de que Landon y Camryn descubrieron que iban a ser padres con solo 16 años. Desde entonces, la pareja ha dado la bienvenida a dos hijas juntas: Collette Briar Clifford, de 2 años, y la bebé Delilah Rose Clifford, que acaba de nacer en mayo.

Camryn se despide de su esposo Landon Clifford

Los jóvenes encontraron un éxito masivo vlogueando sobre su vida diaria en la plataforma con más de un millón de suscriptores fieles. Revelando la terrible noticia a sus seguidores, la joven mamá y youtuber escribió:

“El 13 de agosto de 2020 fue el último día de Landon siendo el mejor padre y esposo que pudo ser. Después de pasar los siguientes 6 días en coma, falleció y donó varios órganos a personas necesitadas en todo el país. Murió salvando la vida de otros. Ese es el tipo de persona que era. Compasivo, amoroso, atento, amable y gentil".

Continuó desde allí, lamentando los momentos que nunca volverán a ser los mismos sin su amado esposo:

“Era un esposo increíble y el mejor padre que esas niñas podrían haber pedido. Me entristece profundamente que nunca lleguen a conocerlo realmente. Era tan joven y tenía mucha más vida por vivir. No es así como se suponía que iban a ir las cosas. Estaba destinado a llegar a su próximo cumpleaños. Estaba destinado a llevar a sus hijas por el pasillo. Estaba destinado a morir viejo conmigo. Las palabras no pueden acercarse a describir el dolor que siento".

Camryn concluyó con la promesa de cuidar a las hijas de la pareja y asegurarse de que la memoria de Landon siga viva:

“Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que nuestras chicas sepan cuánto nos amaba. Él nos mira desde el cielo y su luz brillará a través de las nubes cuando lo miremos. Que descanse en paz".

Landon y Camryn se casaron en el 2019, depués de convertirse en padres adolescentes y abrir un canal en la plataforma de videos donde narraban sus experiencias como padres jóvenes/Foto: Access

Junto con el mensaje, la YouTuber compartió una foto de su mano apoyada en el pecho de su compañero mientras él todavía estaba conectado a las máquinas del hospital.

Es tan, tan triste y desgarrador escuchar que una vida tan preciosa se fue demasiado pronto. Ni siquiera podemos imaginar lo que Camryn debe estar pasando cuando era una madre joven y ella misma viuda a los 19 años.

Sin embargo, es reconfortante ver a sus familiares y seres queridos rodearlos de apoyo cuando más lo necesitan. Un día después de compartir la triste noticia, subió una foto de lo que parece ser una celebración de la vida de Landon.

También te puede interesar: Famoso youtuber muere justamente el día de su cumpleaño ¡terrible tragedia!

Los fanáticos acudieron en masa a ambas publicaciones, así como a la página de Cam & Fam YT para expresar sus condolencias. ¿Crees que el canal de Youtube debe continuar aún sin Landon?