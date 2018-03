Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Lana del Rey se venga de Harvey Weinstein con su canción. Desde hace varios días se supo sobre las denuncias en contra del exitoso (aunque ya no tanto) productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Luego de que se conociera el caso, han sido revelados muchos más casos sobre abuso sexual en el mundo artístico. Pues muchas artistas han tenido el valor de confesar si ellas han sido víctimas de acoso sexual. Ahora hay una nueve e inesperada artista que se suma a la lista de víctimas de Harvey Weinstein, Lana del Rey.

Lana del Rey se venga de Harvey Weinstein con su canción

“Harvey's in the sky with diamonds and he’s making me crazy, all he wants to do is party with his pretty baby” (Harvey me está volviendo loca, lo único que quiere es estar de fiesta con su nena bonita).

Te puede interesar

La cantante Lana del Rey ha confesó que a principios de su carrera artística, el productor la acoso. Y reveló la manera en que ella se vengó de esa situación y del productor. Lana del Rey se venga de Harvey Weinstein con su canción 'Cola', lanzada en el 2012. En ese tema Lana del Rey hace referencias a los 'depravados comportamientos' que tiene Harvey Weinstein. La información fue dada a conocer por “Page Six”, el sitio web del New York Times dedicado al área de tendencias. “Cola” formó parte de la edición deluxe de su segundo disco “Born to die”, en 2012. La canción se incluía como bonus track del álbum y tenía una letra bastante subida de tono. Originalmente la primera estrofa de la canción comenzaba de esta manera:Por supuesto que cuando el propio Harvey Weinstein supo de lo que quería hacer la cantante se enojó y le exigió a Lana del Rey que borrara su nombre de la canción. Lana del Rey accedió a cambiar y reemplezó la frase por “He´s in the sky…”. Sin embargo, está pronunciado de tal forma para que se siga escuchando “Harvey”. Además, si uno todavía busca la letra de la canción en Google, se encuentra la letra original con el nombre del productor donde corresponde.