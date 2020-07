Lana del Rey lanza libro de sus poemas: Violet Bent Backwards Over the Grass

Lana Del Rey ha confirmado el lanzamiento de "Violet Bent Backwards Over the Grass", un libro de poesía y un audiolibro de poemas con música, que anunció desde que lanzó su último álbum, Norman Fucking Rockwell!, en agosto de 2019.

Norman Fucking Rockwell es nominado a Mejor Canción y Álbum del Año en los Premios Grammy.

A partir del jueves, el proyecto literario de Lana del Rey, finalmente tiene fechas de lanzamiento oficiales: el audiolibro saldrá el 28 de julio y las ediciones de tapa dura y ebook llegarán el 29 de septiembre. Las copias en CD y vinilo saldrán a la venta el 2 de octubre.

Lana del Rey anunció por primera vez el proyecto de poesía en Instagram en diciembre. En su video, afirmó que la mitad de las ganancias "beneficiarían a las organizaciones de nativos americanos en todo el país, ya sea para preservar sus derechos o tratar de ayudar a mantener sus tierras intactas". Esta semana, detalló que las ganancias beneficiarían al Proyecto de Agua Navajo.

"El Proyecto de Agua Navajo tiene un objetivo de recaudación de fondos de $ 1,035,000 para 2020 para llevar agua corriente y energía solar a 230 familias", escribió Del Rey. "Y planeamos cumplir ese objetivo en las próximas cuatro semanas para llevarlo a su marca de un millón de dólares, y viajaremos por todo Nuevo México, Arizona y Utah para saludar y asegurarnos de que se haga".

Poemas en Violet Bent Backwards Over the Grass

Lana del Rey confirma que ganancias de nuevo libro ayudará a organizaciones nativo americanas

1. LA Who Am I to Love You

2. The Land of 1,000 Fires

3. Violet Bent Backwards Over the Grass

4. Past the Bushes Cypress Thriving

5. Salamander

6. Never to Heaven

7. Sportcruiser

8. Tessa DiPietro

9. Quiet Waiter Blue Forever

10. What Happened When I Left You

11. Happy

12. My Bedroom Is a Sacred Place Now – There Are Children at the Foot of My Bed

13. Paradise Is Very Fragile

14. Bare Feet on Linoleum

Lana del Rey prepará nuevo álbum

Además de Violet Bent Backwards Over the Grass, Lana del Rey ha indicado que otro álbum, "Chemtrails over the Country Club", llegará este septiembre. También se está preparando un segundo libro de poesía, según se informa, titulado "Detrás de las puertas de hierro: Perspectivas de una institución" (Behind the Iron Gates – Insights From an Institution).

