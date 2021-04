Lana del Rey lanza la portada de su nuevo álbum y recibe críticas en Internet

Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida en el mundo de la música como Lana del Rey, se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te contamos que pasó. Las crueles burlas en contra de la cantante ocurren luego de que ella revelara de manera sorpresiva la portada de su nuevo disco, el cual se titula ‘Blue Banisters’.

A escasas semanas de haber estrenado su séptimo álbum de estudio titulado ‘Chemtrails Over The Country Club’, la cantante estadounidense utilizó sus redes sociales para anunciar la llegada de un nuevo proyecto musical que llevaría por nombre ‘Blue Banisters’, aunque originalmente se iba a llamar ‘Rock Candy Sweet’.

El nuevo álbum de la cantante tomó por sorpresa a todos sus fanáticos.

Junto al anuncio de su octavo disco también se liberó la portada del mismo, pero esta no fue del agrado de algunos fanáticos, quienes consideran que el diseño es de baja calidad, e incluso hay quienes aseguran que fue hecha con una aplicación móvil. Sin embargo, otros señalaron que la edición simple va de acorde con el estilo que caracteriza a la cantante.

La portada es una fotografía de la intérprete de ‘Born To Die’ en colores cálidos, la cual está adornada con unos bordes blancos y tiene escrito el nombre del álbum en color azul. ‘Blue Banisters’ saldrá a la luz este próximo 4 de julio y se desconoce si esta imagen será la imagen oficial o existe la posibilidad de que haya un cambio, tal y como ocurrió con el título.

¿Quién es Lana del Rey?

Elizabeth Woolridge Grant se ha consagrado como una de las mejores exponentes del género alternativo en la actualidad.

Elizabeth Woolridge Grant es una destacada cantante de origen estadounidense, cuya música destaca por tener un estilo retro y hablar de romances trágicos, glamour y melancolía en la mayoría de sus canciones, mismas que logran conquistar las listas de popularidad en lo que respecta a genero indie/alternativo.

Con nueve años de carrera artística, Lana del Rey cuenta con siete álbumes de estudio y uno en camino. Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como ‘Born To Die’, ‘Lust For Life’, ‘Ride’, ‘Videogames’, ‘National Anthem’, 'White Dress' y ‘Young and Beautiful’, entre otros.

Fotografías: Redes Sociales